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Dünya Türkiye'den İran sınır hattında flaş hamle
Dünya

Türkiye'den İran sınır hattında flaş hamle

Türkiye-İran sınır hattında yapımı süren 'Sınır Duvarı Projesi'nde sona gelindi. Proje yıl sonuna doğru teslim edilecek.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 10:26:00 -
Türkiye'den İran sınır hattında flaş hamle

Türkiye-İran sınırında terörle mücadele tedbirleri kapsamında sınır hattında yapılan yüksek güvenlikli duvar havadan görüntülendi. Sınır Duvarı Projesinin, bu yılın sonu itibarıyla tamamlanacağı açıklanmıştı.

Türkiye-İran sınır hattı boyunca örülen duvarların sonuna gelindi. Türkiye-İran sınır hattında son yıllarda artış gösteren insan kaçakçılığı ve sınır güvenliği ihlalleri sürekli tepkiye yol açmıştı. Hem insan kaçakçılığı hem sınır güvenliği ihlalleri için yapılan güvenlik duvarında sona gelindi. Sınırda yapılan gece görüş, termal ve sensörlü kameralar sayesinde ise olağanüstü durumların hemen önüne geçilmesi sağlanacak. Sınır boyunca uzanan güvenlik duvarının yanında yapılan yol ile de sınır güvenliği 24 saat kontrol edilecek.

Yıl sonu tamamlanıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Haziran ayında Türkiye-İran sınır duvarını incelemiş, Sınır Duvarı Projesinin, bu yılın sonu itibarıyla tamamlanacağını belirtmişti.

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