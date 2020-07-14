Türkiye'den Irak'a tıbbi malzeme yardımı

BAĞDAT (AA) - Irak yönetimi, Türkiye'nin, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yaptığı tıbbi malzeme yardımının ülkeye ulaştığını duyurdu.

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kayatürk Grup'un yaptığı ve maske, koruyucu giysiler, yüz siperliği ve cerrahi amaçlı kullanılan büyüteç gibi yaklaşık 1 milyon tıbbi malzemenin bulunduğu kargonun teslim alındığı bildirildi.

Uzun yıllardır süren savaş, istikrarsızlık, yolsuzluklar ve son olarak da Kovid-19 salgını, Irak'ta zaten zayıf bir altyapıya sahip sağlık sektörünü çökme noktasına getirmiş durumda.



Temmuz ayı başında da Türkiye'den Irak'a tıbbi malzeme yardımında bulunulmuştu.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı 3 bin 250 can kaybı, 79 bin 735 de vaka bulunuyor.





