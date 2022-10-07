Türkiye'den Irak Donanmasına ilk ihracat

Antalya merkezli Ares Shipyard, Türk savunma sanayiinin Irak Donanması’na yönelik ilk ihracatını gerçekleştirdi. Ares Shipyard tarafından üretilen Type 55 SAT Süratli Devriye ve Özel Harekat Botları, Irak Donanması’nın hizmetine sunulacak. Bu kapsamda ilk botun kızağa konulma töreni, bugün düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

SavunmaSanayiST.com tarafından edinilen bilgiye göre; Süratli Devriye ve Özel Harekat Botları, Ares Shipyard ile Güney Koreli ENM KOREA ve Iraklı PRO DGS şirketlerinin iş birliğiyle üretilecekler. Bu ihracat başarısı ile birlikte Ares Shipyard, Umman Donanması’nın ardından Irak Donanması’na da ihracat gerçekleştiren ilk Türk şirketi oldu.

Hızlı Devriye ve Özel Operasyon Botları alanında Dünyaca ünlü bir marka haline gelen Ares Shipyard’ın ürünleri; Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, KKTC Sahil Güvenliği, Katar Sahil Güvenliği ve Umman Sahil Güvenliği tarafından da tercih edildi.

Type 55 Süratli Devriye ve Özel Harekat Botları

Type 55 Süratli Devriye ve Özel Harekat Botları; hızlı saldırı, gözetleme ve devriye görevleri için tasarlanmış ve üretilmiştir. Araç, çok çeşitli potansiyel senaryolara uyarlanabilen çok yönlü ateş gücü sağlamak için otomatik stabilize uzaktan kumandalı deniz silah sistemi ile donatılmıştır.

Botta bir dizi deniz haberleşme ekipmanı, elektro-optik (E/O) sensörler ve X-Band Deniz Radarı bulunmaktadır. Ayrıca bot, 2 adet manuel 12.7mm uçaksavar ile teçhiz edilmiştir.

Ares Shipyard, geliştirdiği ürünlerin tasarımında son kullanıcısının ihtiyaçları kapsamında çeşitli revizeler de gerçekleştirmekte.

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