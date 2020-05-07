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Aktüel

Türkiye’den İngiltere’de yaşayan Türk vatandaşlarına yardım

Türkiye’de bulunan Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB) İngiltere’de yaşayan Türklere korona virüs salgını nedeni ile gıda ve hijyen desteğinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 21:37:16 -
Türkiye’den İngiltere’de yaşayan Türk vatandaşlarına yardım

Türkiye’de bulunan Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB) İngiltere’de yaşayan Türklere korona virüs salgını nedeni ile gıda ve hijyen desteğinde bulundu.



Korona virüs salgını nedeni ile ekonomik olarak zor günler geçiren İngiltere’ye bir destekte Türkiye’de bulunan Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB) tarafından geldi. İngiltere’de aktif bir şekilde çalışmalarına devam eden Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi, (CTCA) YTB’nin katkıları ile İngiltere’de maddi zorluk yaşayan, yaşlı ve kronik hastalığı bulunan Türk vatandaşlarına gıda ve hijyen ürünü yardımında bulundu. Konsey, ayrıca Türkiye’de yaşayan fakat salgın nedeni ile Türkiye’ye dönemeyen öğrenci, turist, tır şoförlerine gıda ve barınma desteği sağladı.



YTB, tarafından yapılan açıklamada “Covid-19 Destek ve İş Birliği Programı” ile sıvı geçirmez tulum, koruyucu yüz siperi, dezenfektan vb. sağlık ve hijyen ürünlerinin üretiminin yapıldığı aktarılırken, ürünlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı açıklandı.

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