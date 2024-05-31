Türkiye'den ilk çeyrekte güçlü büyüme! TÜİK rakamları açıkladı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'nin ilk çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 5,7 büyüdü.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ilk çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) rakamlarını açıkladı.
Buna göre Türkiye ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyüme kaydetti.
Ekonomistlere göre sıkılaşan para politikasına rağmen yerel seçim öncesi öne çekilen talep birinci çeyrekte ekonomik büyümeye katkı verdi.
İlk çeyrekte Türkiye ekonomisinin yüzde 5,5 ile 5,7 büyüyeceğine yönelik tahminler yapılıyordu. Yıllık büyüme ise yüzde 3,2-3,4 civarında öngörülüyordu.
HANEHALKI HARCAMALARI HIZLI BÜYÜDÜ
Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları yılın birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 7,3 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 3,9, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 10,3 yükseldi.
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