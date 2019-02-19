Türkiye'den ikili ilişkilere gölge düşüren Azerbaycanlı Büyükelçiye ülkeye giriş yasağı!

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 15 Ocak'ta gerçekleştirilen toplantısında Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluğa gölge düşürmeye çalışan Azerbaycanlı Büyükelçi'ye Türkiye'ye seyahat yasağı getirildi.

Komplo iması

Toplantı sırasında Körfez bölgesinden bir ülkenin büyükelçisinin söz alarak, “Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkilinin Bakü’deki büyükelçiliklerine gelerek, Türkiye’nin kendilerine komplo kurduğunu” söyleyerek izahat istedi. Büyükelçinin bu sözleri üzerine Azerbaycan İİT Büyükelçisi Şahin Bey’in açıklamalarıyla durum açıklığa kavuştu.

Seyahat yasağı kondu

Açıklamadan sonra konuya ilişkin soruşturma yürüten Azerbaycan makamları konunun Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’nın verdiği yanıltıcı bilgi nedeniyle bu noktaya geldiği ve bu çıkışın geri aldığı ifade edildi.

Azerbaycan adına, yabancı bir büyükelçiliğe bilgi veren şahsın halen Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’nda merkez görevinde bulunan Büyükelçi Elşad İskenderov olduğunun ortaya çıkması üzerine şahıs hakkında Türkiye'ye giriş ve seyahat yasağı getirildi.