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Gündem Türkiye'den IKBY'ye sert tepki: Açıklama bekliyoruz
Gündem

Türkiye'den IKBY'ye sert tepki: Açıklama bekliyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan Papa Fransuva'nın Irak'ı ziyareti dolayısıyla IKBY tarafından bastırılması planlanan skandal pullara ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamada "IKBY makamlarından bu vahim hatanın derhal düzeltilmesine yönelik gerekli açıklamanın biran önce ve net bir şekilde yapılmasını bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 14:27:00 -
Türkiye'den IKBY'ye sert tepki: Açıklama bekliyoruz

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Papa Fransuva'nın Irak'ı ziyareti vesilesiyle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından bastırılması öngörülen hatıra pulları arasında, Türkiye'de bazı illeri de içeren haritanın resmedildiği pulun da yer aldığının görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Bazı haddini bilmez IKBY yöneticileri bu ziyareti, Irak'ın komşu ülkelerinin toprak bütünlüklerine yönelik ham hayallerini açığa vurmak için kullanmaya yeltenmektedir. Bu tür sinsi emellerin ne şekilde hüsranla sonuçlandığı en iyi IKBY makamları tarafından hatırlanacaktır. IKBY makamlarından bu vahim hatanın derhal düzeltilmesine yönelik gerekli açıklamanın biran önce ve net bir şekilde yapılmasını bekliyoruz" denildi.

 

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Yorumlar

Yasemin

Kürt görünümlü KÜRT KATİLLERİ büyük israil projesi için geziyorlar, Kürt kardeşlerimiz çocuklarını, mallarını topraklarını İsrail'e vermiyor, Filistinli kardeşlerimiz gibi Olmak istemiyorlar.
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Kuddusi

Bu Kürtlerin bir tarihi, kültürü, vatanı, yok mu? Osmanlı zamanında vardılar da birden bire yok mu oldular ne oldu bunlara
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