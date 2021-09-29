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Dünya Türkiye'den Hindistan'a gururlandıran ihracat! Ümmete 'Helal dezenfektan'
Dünya

Türkiye'den Hindistan'a gururlandıran ihracat! Ümmete 'Helal dezenfektan'

Hindistan’daki tüm ibadethanelerin 7 Ekim itibariyle hizmet vereceğini bildiren Hindistanlı politikacı ve Maharashtra Baş Bakanı Uddhav Thackeray, ülkedeki Müslümanların talep ettiği helal dezenfektanları Türkiye’den alacaklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-29 13:56:22 - 2021-09-29 13:56:21
Türkiye'den Hindistan'a gururlandıran ihracat! Ümmete 'Helal dezenfektan'

 Münübe Yılmaz 

Hindistan’daki tüm ibadethanelerin 7 Ekim itibariyle açılacağını açıklayan Hindistanlı politikacı ve Maharashtra Baş Bakanı Uddhav Thackeray, ülkedeki Müslümanların talep ettiği helal dezenfektanları Türkiye’den alacaklarını dile getirdi.

Müslüman halk büyük ilgi gösteriyor

Ülkedeki pek çok cami ve İslam merkezinin Türkiye’den dezenfektan siparişinde bulunduğunu kaydeden Thackeray, Türkiye’den sipariş edilen dezenfektanların içerisinde alkol bulunmadığını ve Müslüman halkın da buna büyük ilgi gösterdiğini aktardı. Mahim Dergahı’nın yöneticisi olan Suhail Khandwani ise ekim ayında açılacak camilerde Covid-19 önlemleri ihmal edilmeden dinî vecibelerin yerine getirilmesi için Türkiye’de bir şirketle anlaştıklarını belirterek, “Türkiye’de helal dezenfektan satan bir firmadan içerisinde alkol bulunmayan helal dezenfektanlar alacağız” dedi. Khandwani, Avrupa’dan gelen dezenfektanların içerisinde alkol bulunduğundan dolayı bu ürünlerle camilere girmelerinin mümkün olmadığını söylerken, helal dezenfektanları üreten firma, ürünlerinin Rusya, Almanya ve İngiltere’de bulunan Müslümanlardan yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

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