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Dünya Türkiye'den Haiti'ye taziye mesajı
Dünya

Türkiye'den Haiti'ye taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Haiti'de 227 kişinin hayatını kaybettiği şiddetli depreme ilişkin taziye mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-15 01:00:00 -

Dışişleri Bakanlığı, Haiti'nin güneybatısında 7,2 şiddetinde bir deprem meydana geldiğinin ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğinin derin üzüntüyle öğrenildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Haiti'nin güneybatısında 7,2 şiddetinde bir deprem meydana geldiği ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğinin derin üzüntüyle öğrenildiği ifade edilerek "Dost Haiti halkı ve Hükümeti ile depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." mesajına yer verildi.

Haiti Depremi

Haiti açıklarında 7,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve 227 kişi hayatını kaybetmişti.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 7,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Saint-Jean-du-Sud'un 12 kilometre kuzeydoğusu olduğunu duyurmuştu.
Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de hissedilen depremin ardından halk panikle sokaklara dökülmüştü.

Haiti'de 7.2 büyüklüğünde deprem! Dehşete düşüren görüntüler...
Haiti'de 7.2 büyüklüğünde deprem! Dehşete düşüren görüntüler...

Dünya

Haiti'de 7.2 büyüklüğünde deprem! Dehşete düşüren görüntüler...

 

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