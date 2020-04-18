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Gündem

Türkiye'den gururlandıran bir operasyon daha! Çavuşoğlu planlandığını duyurdu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 72 ülkeden 105 seferin planlandığını açıkladı ve "Ramazan başlamadan önce vatandaşlarımızı ülkemize getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

2020-04-18 22:19:00 - 2020-04-18 22:29:34
Türkiye'den gururlandıran bir operasyon daha! Çavuşoğlu planlandığını duyurdu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yurt dışında Kovid-19'dan hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısının 342'ye yükseldiğini açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu, "72 ülkeden 105 sefer daha planlandı. Ramazan başlamadan önce vatandaşlarımızı ülkemize getirmeyi hedefliyoruz." dedi.

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Yorumlar

Fiko

İnşallah bu korona illeti bir an önce kontrol altına alınır bizler de Ramazan Bayramında yakınlarımızı ziyaret eder vatanımızda hasret gideririz. Allah tüm insanlığın yardımcısı olsun. Almanya'dan sevgi ve selamlar.
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