Türkiye'den gururlandıran bir operasyon daha! Çavuşoğlu planlandığını duyurdu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 72 ülkeden 105 seferin planlandığını açıkladı ve "Ramazan başlamadan önce vatandaşlarımızı ülkemize getirmeyi hedefliyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yurt dışında Kovid-19'dan hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısının 342'ye yükseldiğini açıkladı.
Bakan Çavuşoğlu, "72 ülkeden 105 sefer daha planlandı. Ramazan başlamadan önce vatandaşlarımızı ülkemize getirmeyi hedefliyoruz." dedi.