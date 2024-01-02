Türkiye'den gündem olan Bağdat Oteli romanlara, tarihe geçti! O 129 yıl önce inşa edilmiş! İşte tüm detaylar

Konya’da TCDD’nin misafirhanesi olarak kullanılan Bağdat Oteli eski günlerini arıyor. Tarihi Bağdat Oteli romanlara konu oldu ve çok önemli tarihi olaylara şahitlik etti

Şehrin ilk Avrupai oteli olarak bilinen ve mimari yapısı ile de dikkat çeken tarihi Bağdat Oteli, uzun yıllardır TCDD’nin misafirhanesi olarak kullanılıyor. Konya Tren Garı yanında bulunan tarihi Bağdat Oteli mimarisi ile büyük ilgi çekiyor. 1895 yılında yapılan otelin artık turizme kazandırılacağı günü bekliyor. Konya’nın en görkemli ve dikkat çekici binalarından olan tarihi Bağdat Oteli, yaklaşık 1980 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından misafirhane olarak kullanılıyor. Tren garının hemen yanında bulunan otelin artık Konya turizmine katkı vermesi bekleniyor. Dikkat çekici mimari yapısı ve tarihi ihtişamı ile ilgi toplayan ve de çok fazla bilinmeyen Bağdat Otel’i için gerekli turizm planının yapılması gerekiyor.

ROMANLARA KONU OLDU

Konya’nın ilk Avrupai oteli olarak tarih kaynaklarına geçen, hizmete ise 1895 yılında giren ve hizmete girdiği yıllarda da bölgesine canlılık getiren Bağdat Oteli, o yıllara ait izler taşıyor. Yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çeken tarihi otel, birçok seyahatname, roman ve hikâyelere konu olurken bazı filmler için de mekân görevi üstleniyor. Bina, Kurtuluş Savaşı yıllarında hastane ve komutanlık karargâhı olarak kullanıp, savaş sonrası yıllarda ise Demiryolları İşletme Müdürlüğü’ne devrediliyor İlkokul ve kolej olarak da kullanılan tarihi otel, 1980 yılından itibaren devlet demiryollarına ait misafirhane olarak hizmet veriyor.