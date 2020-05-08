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Aktüel

Türkiye'den gönderilen ventilatörler Litvanya'ya ulaştı

Litvanya Dışişleri Bakanı Linkevicius Türkiye'ye teşekkürlerini iletti

Yeniakit Publisher
2020-05-08 12:59:03 -
Türkiye'den gönderilen ventilatörler Litvanya'ya ulaştı

ANKARA (AA) - Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'den Litvanya'ya gönderilen ventilatörler bu ülkeye ulaştı.

Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius, portatif akciğer ventilatörlerinin ülkesine ulaştığını sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşarak duyurdu.

Linkevicius, "Kovid-19'a karşı mücadelede Litvanya ve Türkiye'den başarılı iş birliği örneği. Değerli dostum Mevlüt Çavuşoğlu'na, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve Türk diplomatların desteği için teşekkür ederim." mesajını paylaştı.

Linkevicius mesajında Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ı da etiketledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Linkevicius'a yazdığı cevabında "Dost ve müttefik Litvanya'nın her zaman yanındayız. Bu mücadeleyi birlikte kazanacağız." ifadesini kullandı.


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