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Dünya Türkiye'den Gardaşlara anlamlı jest
Dünya

Türkiye'den Gardaşlara anlamlı jest

28 yıl sonra Karabağ'ın işgalden kurtarılması nedeniyle Azerbaycan'da düzenlenecek geçit törenine Türkiye 2783 askeriyle destek verecek. Bu rakam Karabağ'da şehit düşen askerlerin sayısıyla aynı.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 03:13:00 -
Türkiye'den Gardaşlara anlamlı jest

Azerbaycan 28 yıl sonra öz topraklarına kavuşmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyor. Terör devleti Ermenistan'ın büyük bir yenilgiyle kaybettiği Karabağ Savaşı'nın ardından Azerbaycan işgal altındaki topraklarını geri aldı.

Bakü'de müthiş tören düzenlenecek

Bakü'de Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek tören için provalar yapılıyor. Savaşta kahramanlık gösteren askerlerden 3 bininin geçit yapacağı törende, ordunun kullanımına verilen modern silah ve ekipman da yer alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan törene katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törene onur konuğu olarak katılacak. Burada konuşma yapması öngörülen Erdoğan, İlham Aliyev'le askerlerin geçişini izleyecek.

Türkiye'den anlamlı destek!

Azerbaycan'ın Karabağ'da 2783 askerinin şehit olması sebebiyle Türk Ordusu'nun 2783 askerle törene katılacağı öğrenildi. Bu gelişme sosyal medyada da büyük tebrik ve destek aldı.

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