  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Türkiye'den Fransa'ya sert tepki: Kimseden tarih dersi almaya ihtiyacımız yok
Gündem

Türkiye'den Fransa'ya sert tepki: Kimseden tarih dersi almaya ihtiyacımız yok

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, 'Türkiye’nin kimseden tarih dersi almaya ihtiyacı yoktur. Fransa Senatosu, başkalarına tarih dersi vermek yerine, kendi tarihine bakmalıdır' dedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-09 01:45:00 -
Türkiye'den Fransa'ya sert tepki: Kimseden tarih dersi almaya ihtiyacımız yok

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Fransa Senatosu'nda Asuriler ve Keldaniler hakkında kabul edilen bir kararda Osmanlı dönemine ithamlarda bulunulması hakkında açıklamalarda bulundu. Bilgiç, "Türkiye'nin kimseden tarih dersi almaya ihtiyacı yoktur. Hukuki ve tarihi temelden yoksun bu basiretsiz teşebbüsün Fransa Senatosu'nun itibarsızlığını pekiştirmekten başka bir sonucu ya da ciddiye alınacak bir yönü bulunmamaktadır. Fransa Senatosu, başkalarına tarih dersi vermek yerine, kendi tarihine bakmalıdır" ifadelerinde bulundu.

Dışişleri'nden Kırım açıklaması: Endişeyle karşılıyoruz
Dışişleri'nden Kırım açıklaması: Endişeyle karşılıyoruz

Gündem

Dışişleri'nden Kırım açıklaması: Endişeyle karşılıyoruz

Skandal gösteriye Türkiye'den tepki! İsveç Büyükelçisi Dışişlerine çağrıldı
Skandal gösteriye Türkiye'den tepki! İsveç Büyükelçisi Dışişlerine çağrıldı

Gündem

Skandal gösteriye Türkiye'den tepki! İsveç Büyükelçisi Dışişlerine çağrıldı

Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Gündem

Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı duyurdu: ABD ve Avrupa için seyahat uyarısı: Terör saldırısı riski artıyor
Dışişleri Bakanlığı duyurdu: ABD ve Avrupa için seyahat uyarısı: Terör saldırısı riski artıyor

Gündem

Dışişleri Bakanlığı duyurdu: ABD ve Avrupa için seyahat uyarısı: Terör saldırısı riski artıyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23