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Dünya Türkiye'den Fransa'ya 'La Fayette' uyarısı
Dünya

Türkiye'den Fransa'ya 'La Fayette' uyarısı

Fransız donanmasına ait La Fayette isimli firkateyn Akdeniz'de araştırma yapan Türk gemilerini üç aydır sürekli izlemesine Ankara'dan tepki geldi.

Yeniakit Publisher
2020-11-06 16:10:00 -
Türkiye'den Fransa'ya 'La Fayette' uyarısı

Güvenlik kaynakları, Fransız haber ajansı AFP'nin 30 Ekim'de "Fransız firkateyni La Fayette, Türk araştırma ve savaş gemilerini üç aydır yakından izliyor" içerikli bir haber yayınladığına dikkat çekti.

Ajansın haberinde, Fransa'nın bu tutumuyla AB'nin Türkiye'ye karşı ortak bir tutum içinde olduğuna dair mesaj vermek istediği öne sürüldü.

Hürriyet'te yer alan habere göre, güvenlik kaynakları, Türkiye'nin kendi deniz yetki sahaları içerisinde uluslararası hukuka uygun olarak bilimsel ve teknik bir araştırma faaliyeti yürüttüğünü, bölgenin NAVTEX (denizcilere uyarı) duyuruları ile ilan edildiğini vurgulayıp şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu faaliyete ilişkin tüm bilgiler dost ve müttefik ülkeler ile araştırma sahası yakınındaki gemilerle paylaşılarak harekât tamamen şeffaf olarak icra edilmektedir. Yakın takibe gerek yok. Otomatik Tanımlama Sistemi (OTS) olan her gemi ve ilgili internet sitelerini takip eden herkes bu faaliyetleri cep telefonlarından bile kolaylıkla izleyebilir.Daha önce Fransız Courbet firkateyni ile TCG Oruç Reis arasında Orta Akdeniz'de yaşanan olayda ortaya atılan ve gerçekle bağdaşmadığı NATO'da ispat edilen asılsız iddiaların bir kez daha bu haberde gündeme getirilmesi de algı yaratmaya yönelik politik amaçlı bir çalışma."

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