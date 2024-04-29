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Gündem Türkiye'den Fransa'ya ilişkin son dakika açıklaması: Karar yok hükmündedir
Gündem

Türkiye'den Fransa'ya ilişkin son dakika açıklaması: Karar yok hükmündedir

Yeniakit Publisher
2024-04-29 21:38:00 - 2024-04-29 21:53:28
Türkiye'den Fransa'ya ilişkin son dakika açıklaması: Karar yok hükmündedir

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fransa Ulusal Meclisi’nin 29 Nisan 2024 tarihinde kabul ettiği Asuriler ve Keldanilere ilişkin kararının yok hükmünde olduğunu belirtti.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Fransa Ulusal Meclisi’nin Asuriler ve Keldanilerle ilgili aldığı karara tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'FRANSA ULUSAL MECLİSİNİN ALDIĞI KARAR YOK HÜKMÜNDEDİR'

Fransa Ulusal Meclisi’nin 29 Nisan 2024 tarihinde kabul ettiği Asuriler ve Keldanilerle ilgili karar yok hükmündedir.

Geçtiğimiz yıl Fransız Hükümeti, Fransız Senatosu’nda kabul edilen benzer bir kararı desteklemediğini açıklamıştı. Aynı mesnetsiz ithamların bu kere iktidar partisi milletvekilleri tarafından Ulusal Meclis gündemine taşınması, tarihi olayların siyasi çıkarlar uğruna çarpıtılması gayretlerinin bir örneğidir.
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'PARLAMENTOLARIN TARİHİ YORUMLAMA VE YARGILAMA YETKİSİ BULUNMAMAKTADIR'

Parlamentoların tarihi yorumlama ve yargılama yetkisi bulunmamaktadır.

Bu karar, soykırım suçunun ancak yetkili bir mahkeme tarafından isnat edilebileceğini öngören 1948 BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesine de aykırıdır.

Kaynak: AA

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