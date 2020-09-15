Türkiye'den Fransa kararı

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim Oruç Reis Gemisi'nin Antalya'ya demirleyerek bakıma alınmasıyla askıya alınırken, Türkiye diplomatik yollardan sıkıntıların çözülmesi için de kapıyı açık bırakıyor. Türkiye, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hadsiz açıklamaları sonrası Fransa'yı diplomasi masasında görmek istemezken, Berlin'in arabuluculuğuna sıcak bakıyor.

Türkiye ile Yunanistan'ın 24-25 Eylül'de düzenlenecek Avrupa Birliği zirvesine kadar diplomasi masasında buluşması bekleniyor. Almanya'nın arabulucuk için çabaları sürerken, özellik le Fransa ile görüşmeler yapılarak gerilimin daha fazla arttırılmaması isteniyor. Alman yetkililerin Türk makamlarla da görüşerek, ilk etapta alt düzeyde sonrasında ise üst düzeyde Türkiye Yunanistan görüşmesi planladığı kaydediliyor.

Ön şart yok, Fransa'ya net tavır

Türkiye'nin olası bir diplomasi masasına soğuk bakmadığı ancak Yunan tarafına "Kışkırtmalara gelmeden hakkaniyetli çözüm için masaya otururuz" mesajı verdiği belirtiliyor. Öte yandan Yunanistan'ın Fransa tarafından dolduruşa getirilmesinden rahatsızlık duyan Türkiye, Yunanistan "Masaya ön yargısız, ön şartsız oturmalılar" mesajı gönderiyor. Ayrıca, Türkiye Fransa konusunda ise çok net tavır içinde. Türkiye sadece Yunanistan ile masaya oturmayı gündemde tutarken, Fransa'nın dahil edilmemesi konusunda net tavır koydu.