Türkiye'den flaş Yeni Zelanda hamlesi! Lenova'dan isteyecek

Elindeki silahlarla camiyi basan, masum insanların üzerine ölüm yağdıran ve 50 Müslümanı şehit eden terörist Brenton Tarrant'ın Yeni Zelanda dışındaki bağlantıları, gezdiği ülkeler ve buralarda neler yaptığına dair sis perdesi her geçen gün biraz daha aralanıyor.

Tarrant'ın Türkiye’de neler yaptığına dair oldukça geniş kapsamlı bir çalışma yürüten Türk istihbaratı, katilin ülkemizde yeni bir hat almak yerine kendi hattını kullandığını, Türkiye’den herhangi bir grupla telefon üzerinden iletişim kurmadığını belirlemişti.

Güvenlik güçlerinden elde edilen bilgiye göre terörist Tarrant, Türkiye'de Lenova marka telefonunu aktif olarak kullandı. Katilin yüz yüze iletişim kurup kurmadığı ve kurduysa bu isimlerin kim olduğu noktasında geniş kapsamlı çalışmalar yürütülmeye devam ediyor.

Telefonundan gelecek bilgiler yeni bir süreç başlatabilir

Tarrant'ın kendi hattı kurduğu telefon trafiği ve Türkiye’deyken çektiği fotoğraflar, videolar, uygulamalar, diğer haberleşme programları gibi detayları da araştıran güvenlik güçleri bu kapsamda Yeni Zelanda'nın kapısını bilgi-belge paylaşımı için çalmaya hazırlanıyor.

Atılacak adımların hukuki zemini var

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selami Kuran, Yeni Zelanda'daki terör saldırısında Türk vatandaşlarının da yaralandığını hatırlatarak, bu kapsamda Türkiye'nin de davaya müdahil olabileceğini söyledi.

Türk Ceza Kanunu 12.madde hükmü uyarınca katilin Türkiye’de yargılanmasının dahi mümkün olduğuna vurgu yapan Kuran, "Ayrıca teröristin Türk kanunlarına göre cezalandırılması da söz konusu olabilir" dedi.

Tüm deliller Türkiye ile paylaşılmalı

Türk güvenlik güçlerinin Yeni Zelanda’da teröristin telefon imajını istemesi durumunda nasıl bir süreç gelişebileceği sorusunu da yanıtlayan Kuran, şunları söyledi:

Burada işlenen olay sıradan bir adli olay değil. Maalesef yaşananlar bir katliam, insanlığa karşı işlenmiş ağır bir suç. Suçun ağırlığı ve vahşeti nedeniyle Yeni Zelanda adli makamlarının olaya ilişkin tüm bilgi ve belgeleri, buna katilin telefonunun imajı dahil, hatta tüm delilleri Türk adli makamlarıyla paylaşması gerekir.

Apple ile Lenova arasında farklı bir yaklaşım olacak mı?

Daha önce bu gibi durumlarda Apple’ın güvenlik güçleriyle bilgi paylaşmaması sıkça tartışılmış, şirket gerek dünya genelinde ve gerek Türkiye’de işlenen ve ciddi sonuçları olan olaylarda delil olabilecek bilgileri paylaşmaya yanaşmamıştı.

Lenova’nın böyle bir durumda nasıl bir yol izleyeceği de bu olayla birlikte görülmüş olacak.

Kaynak: Yeni Şafak