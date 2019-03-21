0553 313 94 23

Türkiye'den flaş Yeni Zelanda hamlesi! Lenova'dan isteyecek

Yeni Zelanda’da camiyi basarak 50 Müslümanı şehit eden terörist Brenton Tarrant'ın Türkiye’de 9 farklı ilde tarihsel değeri olan yerleri gezdiği ortaya çıkmıştı. Tarrant’ın ülkemizden herhangi bir hat almadığını ve kendi hattını kullandığını belirleyen istihbarat birimleri, caninin kullandığı telefonda yer alan bilgilerin peşinde. Katilin, Lenova marka telefonuyla Türkiye’de iletişim kurduğu belirleyen güvenlik ekipleri, teröristin telefonunda bulunan veriler için de adım atacak ve Yeni Zelanda’nın ilgili kurumlardan bir takım taleplerde bulunacak.

21 Mart 2019 Perşembe 06:22
Türkiye'den flaş Yeni Zelanda hamlesi! Lenova'dan isteyecek

Elindeki silahlarla camiyi basan, masum insanların üzerine ölüm yağdıran ve 50 Müslümanı şehit eden terörist Brenton Tarrant'ın Yeni Zelanda dışındaki bağlantıları, gezdiği ülkeler ve buralarda neler yaptığına dair sis perdesi her geçen gün biraz daha aralanıyor.

Tarrant'ın Türkiye’de neler yaptığına dair oldukça geniş kapsamlı bir çalışma yürüten Türk istihbaratı, katilin ülkemizde yeni bir hat almak yerine kendi hattını kullandığını, Türkiye’den herhangi bir grupla telefon üzerinden iletişim kurmadığını belirlemişti.

Güvenlik güçlerinden elde edilen bilgiye göre terörist Tarrant, Türkiye'de Lenova marka telefonunu aktif olarak kullandı. Katilin yüz yüze iletişim kurup kurmadığı ve kurduysa bu isimlerin kim olduğu noktasında geniş kapsamlı çalışmalar yürütülmeye devam ediyor.

Telefonundan gelecek bilgiler yeni bir süreç başlatabilir

Tarrant'ın kendi hattı kurduğu telefon trafiği ve Türkiye’deyken çektiği fotoğraflar, videolar, uygulamalar, diğer haberleşme programları gibi detayları da araştıran güvenlik güçleri bu kapsamda Yeni Zelanda'nın kapısını bilgi-belge paylaşımı için çalmaya hazırlanıyor.

Atılacak adımların hukuki zemini var

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selami Kuran, Yeni Zelanda'daki terör saldırısında Türk vatandaşlarının da yaralandığını hatırlatarak, bu kapsamda Türkiye'nin de davaya müdahil olabileceğini söyledi.

Türk Ceza Kanunu 12.madde hükmü uyarınca katilin Türkiye’de yargılanmasının dahi mümkün olduğuna vurgu yapan Kuran, "Ayrıca teröristin Türk kanunlarına göre cezalandırılması da söz konusu olabilir" dedi.

Tüm deliller Türkiye ile paylaşılmalı

Türk güvenlik güçlerinin Yeni Zelanda’da teröristin telefon imajını istemesi durumunda nasıl bir süreç gelişebileceği sorusunu da yanıtlayan Kuran, şunları söyledi:

Burada işlenen olay sıradan bir adli olay değil. Maalesef yaşananlar bir katliam, insanlığa karşı işlenmiş ağır bir suç. Suçun ağırlığı ve vahşeti nedeniyle Yeni Zelanda adli makamlarının olaya ilişkin tüm bilgi ve belgeleri, buna katilin telefonunun imajı dahil, hatta tüm delilleri Türk adli makamlarıyla paylaşması gerekir.

Apple ile Lenova arasında farklı bir yaklaşım olacak mı?

Daha önce bu gibi durumlarda Apple’ın güvenlik güçleriyle bilgi paylaşmaması sıkça tartışılmış, şirket gerek dünya genelinde ve gerek Türkiye’de işlenen ve ciddi sonuçları olan olaylarda delil olabilecek bilgileri paylaşmaya yanaşmamıştı.

Lenova’nın böyle bir durumda nasıl bir yol izleyeceği de bu olayla birlikte görülmüş olacak.

Kaynak: Yeni Şafak

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 06:22
  1. saldırı
  2. yeni zelanda
  3. cami
  4. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fayiz es-Serrac'ı kabul etti
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fayiz..
    2. ABD ve YPG'den vahşi katliam! Yüzlerce..
    3. Dallıca Göl Park’a görkemli açılış
    4. Özlem Çerçioğlu, Akçaova’ya kapalı..
    5. 'Mülteciler için iki hastane kurulacak'
    6. NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    7. 21.03.2019 Günün âyet ve hadisi
    8. AYM'den 5 siyasi parti için suç duyurusu
    9. Silivri'de çiftlik yangını
    10. Dikkat! Meteoroloji'den uyarı var
    11. Her sabah hava aldığı balkon bu sabah..
    12. Yeni Zelanda'daki terör saldırısı
    13. Dünyada sayılı kişilerde var! Resmen..
    14. İnanılmaz olay! İçinde öğrenciler olan..
    15. THY'den o iddialara yalanlama
    16. Rus milletvekili: Erdoğan burayı..
    17. Maduro açıkladı: Rehin alındı
    18. Türkiye'den flaş Yeni Zelanda hamlesi!..
    19. 20 gündür aranıyordu... Acı haber geldi!
    20. Mahalleyi sokağa döktü! Böyle izlediler
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    S-400'lerin Türkiye'deki ilk durağı belli oldu!
    S-400'lerin Türkiye'deki ilk durağı belli oldu!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!