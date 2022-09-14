Türkiye’den flaş Türkmenistan kararı! Kaldırıldı
Türkiye, Asya ülkesi Türkmenistan'ın vatandaşlarının 30 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerine sağlanan vize muafiyetini bugün itibariyle kaldırma kararı aldı.
Türkiye, Türkmenistan vatandaşlarının 30 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerine sağlanan vize muafiyetini kaldırdı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye, Türkmenistan vatandaşlarının 30 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerine sağlanan vize muafiyetini kaldırdı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Türkmenistan vatandaşlarına 2007 yılında ilgili Bakanlar Kurulu kararıyla uygulamaya konulan vize muafiyeti kaldırıldı.