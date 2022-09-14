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Gündem Türkiye’den flaş Türkmenistan kararı! Kaldırıldı
Gündem

Türkiye’den flaş Türkmenistan kararı! Kaldırıldı

Türkiye, Asya ülkesi Türkmenistan'ın vatandaşlarının 30 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerine sağlanan vize muafiyetini bugün itibariyle kaldırma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2022-09-14 08:20:00 -
Türkiye’den flaş Türkmenistan kararı! Kaldırıldı

Türkiye, Türkmenistan vatandaşlarının 30 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerine sağlanan vize muafiyetini kaldırdı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye, Türkmenistan vatandaşlarının 30 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerine sağlanan vize muafiyetini kaldırdı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Türkmenistan vatandaşlarına 2007 yılında ilgili Bakanlar Kurulu kararıyla uygulamaya konulan vize muafiyeti kaldırıldı.

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