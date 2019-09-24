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Türkiye'den flaş Su-57 açıklaması!

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, son dönemde gündeme gelen Rus Su-57 uçaklarıyla ilgili olarak 'Neden olmasın' açıklamasında bulundu.

24 Eylül 2019 Salı 15:23
Türkiye'den flaş Su-57 açıklaması!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin Rusya'dan elverişli koşullarla 5. nesil savaş uçağı Su-57 alabileceğini söyledi.

Kazakistan'ın başkenti Nursultan'da düzenlenen Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı kapsamında Sputnik'e konuşan Şentop, Rusya'dan olası Su-57 alımına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"SU-57 açıklaması"

Şentop, bu konuyla ilgili bir soru üzerine "Neden olmasın? Elbette her ülkenin savunma sanayisine ihtiyacı var, gerektiğinde Türkiye bu adımı atabilir. S-400 meselesini hatırlarsınız, aynı şey olmuş ve biz S-400 almıştık. Türkiye, kendi güvenliğine yönelik araçları yalnızca elverişli koşullar altında alabilir" dedi.

Şentop, Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin de konuştu.

"ABD ile yapılan devriyeler sonuç vermezse..."

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki militanların imhası ve bu bölgedeki terör koridorunun imhası konusunda kararlı olduğunun altını çizen Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu, orada hemen operasyon düzenleyeceğimiz anlamına gelmiyor. Öncelik ordumuzu, ABD'lilerle ortak devriyeler gerçekleştiriyor. Eğer bu olumlu sonuç vermezse, hiç şüphesiz Türkiye, bağımsız olarak karar alarak Fırat'ın doğusunda operasyon düzenleyecek.

Şentop, güvenli bölgenin en kısa zamanda kurulacağını da kaydetti. 

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 15:23
  1. Su-57

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