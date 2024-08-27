Türkiye'den flaş "Sisi" hamlesi! Dikkat çeken "Gazze" detayı

Doğruhaber gazetesi yazarı Mehmed Göktaş, Mısır'ın Siyonizm ve emperyalizmin esaretinden kurtulmadan ne Gazze'nin ne de İslam dünyasının özgürlüğe kavuşabileceğini söyledi. Göktaş, Mısır'ın darbeci lideri Sisi'ye, Gazze'nin kurtuluşu ve İslam dünyasının ayağa kalkması için Türkiye tarafından bir fırsat sunulduğunu belirtti. Göktaş, Mısır'ın İslam dünyasının kaderini belirleyecek bir eşikte durduğunu vurguladığı yazısında şunları kaydetti:

"Mısır kurtulmadan, Mısır kurtarılmadan ne Gazze kurtulabilir ne Arap dünyası ayağa kalkabilir, dolayısıyla ne de İslam dünyası kendine gelebilir.

Bazılarımızın zannettiği ve hamasi nutuklarla dile getirdiği gibi Türkiye önemli bir konuma sahip olsa da bu işin merkezinde asla Türkiye yoktur.

Osmanlının yıkılışından sonra onun topraklarının bir kısmı üzerinde kurulan Laik Türkiye, her ne kadar bugün Recep Tayyip Erdoğan gibi dindar bir ekip tarafından yönetiliyor olsa da Arap dünyasının ağabeyi olma şansını kaybetmiştir. Zaten Türkiye’nin böyle bir role talip olmasına Arap dünyası mesafeli durduğu gibi Türkiye’deki laik çevreler de şiddetle karşı çıkmaktadır.

Unutmayalım ki bu işin merkezinde Mısır bulunmaktadır.

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İyi dikkat edin, Siyonist ve emperyalist dünya yedi sekiz aylığına da olsa Mısır’ın kendi ellerinden çıkmasına asla müsaade etmedi, Muhammed Mursi iktidarını kanlı bir şekilde sonlandırdı. Yani önümüzdeki günlerde Türkiye’yi ziyaret edecek olan Sisi sadece iktidar hırsıyla yanıp tutuşan bir fert olmaktan öte böyle bir darbeyle Muhammed Mursi’yi iktidardan indirmeye mahkûm bir zavallıydı ve onu yaptı. Bu işi o yapmasa mutlaka bir başkasına yaptıracaktı Emperyalist Batı dünyası. Bu gerçeği şimdi çok daha iyi anlıyoruz.

Evet, Sisi eli kanlı bir diktatör olduğu kadar aynı zamanda bir zavallıdır. Bilmem içinde çırpındığı bu bataklıktan kurtulabilir mi, birazcık olsun bunu anlayabilmiş mi, bu ziyaret bunun bir işareti midir?

Biz yine yazımızın başlığına dönelim. Mısır Siyonizm’in ve emperyalizmin esaretinden kurtulmadan Gazze’nin, Batı Şeria’nın ve Filistin’in özgürlüğüne kavuşabileceğine inanıyor musunuz? Lütfen elinize bir harita alınız ve iyice bakınız. Mısır olmadan Gazze kurtulabilir mi?

Arap dünyasının en büyük ülkesi ve doğal ağabeyi olan Mısır ve onun darbeci lideri bu aşamada neyi tercih edecek acaba? Gazze’nin ve Filistin’in kaybedilmesi karşılığında her şeye göz yumarak iktidarını sürdürmeyi mi seçecek, yoksa hem Gazze’nin kurtuluşunu hem ümmetin ve Arap dünyasının ayağa kalkmasına vesile olacak bir çırpınışa mı talip olacak?

Bu aynı zamanda Sisi için elindeki İhvan-ı Müslimin kanını birazcık da olsa temizlemesi için bir fırsattır!

Aslında bugünkü Türkiye, Mısırın ikinci tercihi yapması için büyük bir fırsat sunmaktadır.

Bugün İslam dünyasının iki büyük ülkesi böyle bir eşikte durmaktadır.

Selam ve dua ile."

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