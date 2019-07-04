Türkiye'den flaş S-400 açıklaması: Haftaya göreceksiniz Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ''Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz'' dedi.

Rusya'dan alınması planlanan S-400 hava savunma füzelerinin teslimatlarıyla ilgili çok önemli bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Haftaya geldiği zaman göreceksiniz. Cumhurbaşkanı'nın verdiği tarih vardı. Temmuz'un birinci haftası geçti, ikinci haftasına giriyoruz. Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz" dedi.

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