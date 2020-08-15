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Gündem

Türkiye'den flaş Oruç Reis kararı

Akdeniz'de sismik araştırmalar yapan Oruç Reis Gemisi Yunanistan ile Mısır'ın korsan anlaşma imzaladığı 28 derece doğu boylamına ulaştı. Yunan fırkateyninin tacizi sonrası Oruç Reis'e refakat eden savaş gemisi sayısı 8'e çıkarılırken, Dalaman'a konuşlanan Hançer, Panter ve Yarasa filoya ait F-16 uçakları ile Oruç Reis'e havadan yakın koruma sağlanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-15 08:37:00 - 2020-08-15 08:41:40
Türkiye'den flaş Oruç Reis kararı

Oruç Reis gemisi, 10 bin 500 metre uzunluğundaki kayıt kablosuyla kuzeydoğu-güney batı istikametinde yaklaşık 180 km uzunluğundaki hatta tek yön taramasını başarılı bir şekilde tamamladı. Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan korsan anlaşmanın doğu sınırı olan 28 derece doğu boylamına kadar planlanan koordinatın en ucuna kadar veri toplayan sismik araştırma gemimiz, dönüş istikametine geçti ve çift yönlü taramalara devam etti.

Savaş gemisi sayısı 8'e çıkarıldı

Yunanistan'la süren gerilimin artması üzerine Türkiye bölgedeki güvenlik seviyesi yükseltti. Oruç Reis'e refakat eden savaş gemisi sayısı arttırılarak 8'e çıkarıldı. Bilindiği üzere geçtiğimiz gün Oruç Reis'i taciz eden Yunan fırkateyni le Türk fırkateyni arasında bir sürtüşme yaşanmış, Yunan gemisi büyük hasar almıştı.

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