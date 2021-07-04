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Gündem Türkiye'den flaş Libya mesajı: Hazırız
Gündem

Türkiye'den flaş Libya mesajı: Hazırız

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Libya'nın doğusundaki Jebel Akhdar bölgesinde çıkan yangının ardından bu ülke makamlarına her türlü yardımı sağlamaya hazır olduklarını bildirdiklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-04 11:54:00 -
Türkiye'den flaş Libya mesajı: Hazırız

Konuya ilişkin sorulan soruya yazılı yanıt veren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Libya'nın doğusundaki Jebel Akhdar bölgesinde büyük çaplı bir yangın çıktığının üzüntüyle öğrenildiğini belirtti.

Bilgiç, "Yangının öğrenilmesinin ardından temas edilen Libya makamlarına bu süreçte her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğumuz bildirilmiştir. Ülkemiz, dost ve kardeş ülke Libya'nın her bakımdan yanında olmaya devam edecektir" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, Libya Ulusal Birlik Hükümetine ve halkına geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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