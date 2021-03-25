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Gündem Türkiye’den flaş F-35 adımı! Anlaşma sağlandı
Gündem

Türkiye’den flaş F-35 adımı! Anlaşma sağlandı

F-35 projesinden haksız yere çıkarılan Türkiye, meydana gelen durumu hukuki anlamda çözmenin yollarını aramak için önemli adımlara imza atıyor. Son olarak F-35'lerin üretici Lockheed Martin'in Avrupa'daki operasyonlarını yürüten eski yöneticisi Stephen Williams'ın sahibi olduğu "Pentagon Strategies" ile anlaşma sağlandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-25 10:18:00 -
Türkiye’den flaş F-35 adımı! Anlaşma sağlandı

Savunma Sanayii Başkanlığı'na (SSB) bağlı Ankara merkezli Savunma Sanayi Teknolojileri (SSTEK) şirketi, geçtiğimiz ay, Türkiye'nin F-35 programında uğradığı hak kaybını hukuk yoluyla aramak için, ABD'nin önde gelen hukuk kuruluşlarından Arnold & Porter ile anlaşmıştı. Türkiye, stratejik ve hukuki danışmanlık hizmetinin sunulmasını içeren 6 aylık mutabakat kapsamında, şirkete 750 bin dolar ödeyecek.

Yeni anlaşma

ABD'nin Rusya'dan S-400'leri bahane göstererek Ankara'yı F-35 projesinden çıkarması sonucu hak kaybına uğrayan Türkiye, bu kapsamda yeni bir adım daha attı.

SSB iştiraki SSTEK, F-35 savaş uçaklarının üreticisi Lockheed Martin'in Avrupa'daki operasyonlarından sorumlu eski bölge direktörü Stephen Williams ile anlaşma imzaladı.

Anlaşma bildirildi

ABD'de yürürlükte olan Foreign Agents Registration Act (FARA) yani Yabancı Ajanlar Bildirim Yasası'na göre; Amerika'da faaliyet gösteren bir lobi firması yabancı devletler veya şirketlerle yaptığı tüm anlaşmaları ya da onlar adına yürüttüğü tüm görüşmeleri-faaliyetleri ABD Adalet Bakanlığı'na bildirmek zorunda. Bu kapsamda Williams, SSTEK ile yaptığı anlaşmayı FARA'ya bildirdi. Mutabakatın dökümü PDF olarak da yayımlandı. Kamuoyu ile paylaşılan belgede, Türkiye'nin F-35 programına dönüşüyle ya da anlaşmanın kapsamıyla ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Mart 2020'de kurduğu "Pentagon Strategies" adlı lobi şirketiyle adını daha da duyuran Stephen Williams, F-35 projesine oldukça hakim biri. Amerikan devi Lockheed Martin'den 2016'da ayrılan Williams, F-35 için yaklaşık 80 kritik parça üreten Danimarkalı savunma ve havacılık firması Terma'nın başına geçti. Bilindiği üzere Danimarka da F-35 projesinin ortağı ülkelerinden biri. Terma da 5. nesil savaş uçağı F-35 için kompozit parçalar ve radar elektronikleri üretiyor.

Proeje 1.4 milyar dolar yatırılmıştı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, F-35 programıyla ilgili verdiği demeçte, "1.4 milyar dolar projeye verildi. Bir kısmı proje kapsamında şirketlerimiz tarafından kullanıldı. Bir kısmı projeye girmek için harcandı, bir kısmi ise uçak siparişleri için. Doğrudan ve dolaylı konular var" demişti.

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Yorumlar

Erhan Çelik

Hani bu f35 Ler berbattı ...
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aydın

Stratejik ve hukuki danışmanlık hizmeti adı altında 6 ay için 750 bin dolar ödeyecekmişiz. Hukukumuzu savunmayı bile bececeremiyor, yine aynı adamlara danışma adı altında bir de dişinin tırnağının kirasını yine biz ödüyoruz. Yazık ki ne yazık...
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