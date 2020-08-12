Türkiye'den flaş bir hamle daha! Piri Reis de yola çıkıyor

Avrupa Birliği ve Yunanistan'ın tehditlerine aldırış etmeden Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmalarını sürdüren Türkiye, Karadeniz'de de boş durmuyor. Dokuz Eylül Üniversitesi'nden bir takım bilim insanı Koca Piri Reis ile karadenizdeki gaz hidrat kaynaklarına yönelik araştırma yapmak için yola çıkıyor.



Üniversiteden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü ile Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme AŞ arasında protokol imzalandığı, Karadeniz'de geniş alanlarda var olduğu bilinen gaz hidratlarının miktarı ve gaz hacmi gibi konularda araştırma yapılacağını belirtildi.



"1 metreküp gaz hidratan 164 metreküp doğalgaz elde edilebilir"

Proje koordinatörü DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derman Dondurur, 1 metreküp gaz hidratan 164 metreküp doğalgaz elde edilebileceğini belirterek projedeki temel araştırmanın sismik çalışmalar olacağını söyledi. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar da Türkiye'nin Akdeniz'deki çalışmalarını takip ettiğini belirterek "Ülkemizin enerji alanındaki hamlelerine, enerjide dışa bağımlılığı azaltma konusundaki çalışmalarına destek olacak bu önemli projemizin hayırlı olmasını diliyorum." dedi.