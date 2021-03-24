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Gündem Türkiye'den flaş ABD açıklaması
Gündem

Türkiye'den flaş ABD açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile yapılan görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 14:44:00 - 2021-03-24 15:01:17

Türkiye ile ABD arasında kriz başlıklarının arttığı dönemde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Brüksel'de bir araya geldi. İkili baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Öte yandan Çavuşoğlu, Blinken ile görüşmesinin ardından Türk gazetecilerin sorularını yanıtladı:

- Görüşmeler yapıcı bir ortamda gerçekleşti.

- S-400'leri neden aldığımız anlattık ve bu meselenin kapandığını belirttik.

- PKK'nın Suriye'de artan saldırılarını hatırlattık.

- Washington'da geniş çaplı bir toplantı yapmak için mutabık kaldık.

- (Afganistan Konferansı) Doha'ya alternatif platform istemiyoruz, destekleyici bir toplantı gerçekleştirmek istiyoruz. Afganistan Konferansı'nı nisan ayı içerisinde gerçekleştirmek istiyoruz.

- Gümrük Birliği Anlaşmasının güncellenmesi siyasi şartlara bağlanmamalı.

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