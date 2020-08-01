Türkiye'den firari FETÖ'cülere yönelik dikkat çeken hamle! İyice köşeye sıkışacaklar
Türkiye yurtdışına kaçan firari FETÖ’cülerin peşini bırakmıyor. FETÖ’cülerin deşifre edilmesine yönelik önemli çalışmalarda bulunan Uluslararası Kafkas Vakfı Başkanı Hayati Küçük, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde Mehmet Özmen’in sorularını yanıtladı.
Türkiye yurtdışına kaçan firari FETÖ’cülerin peşini bırakmıyor. FETÖ’cülerin deşifre edilmesine yönelik önemli çalışmalarda bulunan Uluslararası Kafkas Vakfı Başkanı Hayati Küçük, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde Mehmet Özmen’in sorularını yanıtladı.