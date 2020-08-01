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Gündem

Türkiye'den firari FETÖ'cülere yönelik dikkat çeken hamle! İyice köşeye sıkışacaklar

Türkiye yurtdışına kaçan firari FETÖ’cülerin peşini bırakmıyor. FETÖ’cülerin deşifre edilmesine yönelik önemli çalışmalarda bulunan Uluslararası Kafkas Vakfı Başkanı Hayati Küçük, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde Mehmet Özmen’in sorularını yanıtladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-01 20:04:00 - 2020-08-01 21:17:23
Türkiye'den firari FETÖ'cülere yönelik dikkat çeken hamle! İyice köşeye sıkışacaklar

Türkiye yurtdışına kaçan firari FETÖ’cülerin peşini bırakmıyor. FETÖ’cülerin deşifre edilmesine yönelik önemli çalışmalarda bulunan Uluslararası Kafkas Vakfı Başkanı Hayati Küçük, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde Mehmet Özmen’in sorularını yanıtladı.

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