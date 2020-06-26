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Aktüel

Türkiye'den Filistin'e nakdi destek hibesi, Resmi Gazete'de

Yeniakit Publisher
2020-06-26 09:44:15 -
Türkiye'den Filistin'e nakdi destek hibesi, Resmi Gazete'de

ANKARA (AA) - Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Filistin Devleti'ne 5 milyon ABD doları tutarında nakdi hibesine ilişkin milletler arası anlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ankara'da 11 Haziran'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Filistin Devleti’ne COVID-19 Salgını Sebebiyle Destek Olunması Amacıyla 5.000.000 ABD Doları Tutarında Nakdi Hibe Verilmesine İlişkin Anlaşma'nın yürürlüğe girmesi hakkında karar, Resmi Gazete'de yer aldı.

Buna göre, hibe anlaşması kapsamında Filistin Devleti hükümetine, 5 milyon ABD doları tutarında nakdi hibe katkısı yapılacak.

Bu anlaşmayla iki ülke arasındaki tarihsel ve kültürel bağlar ile uzun süredir var olan dostane ilişkilerin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi arzu ediliyor.

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