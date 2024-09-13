Türkiye’den Filistin bildirisi!

Dışişleri Bakanlığı, İspanya'nın Madrid’de gerçekleştirilen Filistin konulu toplantı hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

“Sayın Bakanımız, 13 Eylül 2024 tarihinde, IIT ve Arap Ligi Temas Grubu'nun diğer Üyeleriyle beraber, İspanya, Slovenya, Norveç, İrlanda ve Avrupa Birliği'nin de katıldığı Filistin konulu toplantıya iştirak etmiştir.

Toplantıda, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirmekte olduğu soykırımın ve Batı Şeria'da işlediği suçların durdurulması için atılabilecek adımlar ele alınmış; Gazze'de devam eden ateşkes görüşmeleri ve Gazze'ye yönelik insani yardım çabaları değerlendirilmiş; Filistin'in tanınması ve iki devletli çözüme ulaşılabilmesi için yapılması gerekenler görüşülmüştür.

GAZZE'DE ACİL VE KALICI ATEŞKES İLAN EDİLMESİ ÇAĞRISI

Toplantı sonunda kabul edilen bildiride, Filistin'in bir an önce tanınması ve iki devletli Çözüme destek verilmesi için uluslararası topluma çağrıda bulunulmuş; artan uluslararası hukuk ihlallerine değinilerek, Gazze'de bir an önce ateşkes ilan edilmesi ve Batı Şeria'da Filistinlileri hedef alan saldırılara son verilmesi gerektiği vurgulanmıştır.

Bildiride ayrıca, Gazze'ye acil ve kesintisiz insani yardım ulaşması gerektiği belirtilmiş ve BM Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) çalışmalarına destek beyan edilmiştir. Eylül ayı sonunda yapılacak olan BM Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası vesilesiyle New York'ta yeni bir toplantı yapılması kararı alınmıştır.

FİLİSTİN DEVLETİ'NİN DAHA FAZLA ÜLKE TARAFINDAN TANINMASI GEREKTİĞİ VURGULANDI

Sayın Bakanımız katıldığı toplantılarda, Filistin Devleti'nin BM'ye tam üye olması ve daha fazla ülke tarafından tanınmasına yönelik ortak girişimlerin artırılması gerektiğini kaydetmiş, bu adımların karşısında duran ülkeler üzerinde baskı kurulmasının önemine değinmiştir.

'TÜRKİYE FİLİSTİN KONUSUNDA GEREKLİ ADIMLARIN ATILMASI İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEKTİR'

Sayın Bakanımız ayrıca, Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açılan soykırım davasına daha fazla ülkenin müdahil olması yönünde çağrıda bulunmuştur.

Türkiye, Filistin'de acil ve kalıcı ateşkesin sağlanması, insani yardımların kesintisiz bir şekilde Gazze'ye ulaşması, Filistin'in tanınması ve iki devletli çözüm yolunda gerekli adımların atılması yönünde çalışmaya devam edecektir.”

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