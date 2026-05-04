SON DAKİKA
Rusya'dan Kiev'e "füze saldırısı" uyarısı! Putin'den Zafer Günü için ateşkes kararı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Zafer Günü nedeniyle Ukrayna’da 8-9 Mayıs tarihlerinde ateşkes ilan ettiği bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna tarafının ateşkese uymasını beklediklerini duyururken, olası bir saldırı girişiminde Kiev’in merkezine yoğun füzeli karşılık verileceğini açıkladı.

Rusya, Zafer Günü öncesi Ukrayna’da 8-9 Mayıs tarihlerini kapsayan ateşkes kararı aldığını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Putin'in Ukrayna'da ateşkes kararı aldığı belirtildi. Açıklamada, “Başkomutanın aldığı karar doğrultusunda, Zafer Günü vesilesiyle 8-9 Mayıs’ta ateşkes ilan ediliyor. Ukrayna tarafının ateşkese uyacağını umuyoruz.” ifadelerine yer verildi.

 

“Kiev’in merkezine yoğun füzeli saldırı düzenlenecek”

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’in 9 Mayıs Zafer Günü’nde Moskova’ya saldırı tehdidinde bulunduğuna değinilen açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Zafer Günü vesilesiyle düzenlenecek etkinliklerde güvenliğin sağlanmasına yönelik gerekli tedbirleri alacağı vurgulandı.

 

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Kiev yönetiminin suç içerikli planlarını gerçekleştirme girişiminde bulunması durumunda, Rusya Silahlı Kuvvetleri buna karşılık olarak başkent Kiev’in merkezine yoğun füzeli saldırı düzenleyecek. Rusya, elindeki tüm imkanlara rağmen insani açıdan bu tür eylemlerden daha önce kaçındı. Kiev sakinlerini ve yabancı diplomatik misyon temsilcilik çalışanlarını zamanında şehri terk etmeleri gerektiği konusunda uyarıyoruz.”

