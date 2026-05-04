CHP'li belediyeler yandaş arpalığına döndü

Avcılar Belediye Meclisinde, belediyeye personel alımlarında uygulanan mülakat sistemi gündeme geldi.

Avcılar Belediye Meclisi mayıs ayı birinci oturumu, Belediye Başkan Vekili Yüksel Can başkanlığında yapıldı.

Toplantıda söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Mahmut Lökbaş, Avcılar Belediyesinin personel için alım açtığını söyledi.

Alımda Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) şartının arandığını belirten Lökbaş, "Türkiye'nin her yerinden arkadaşlarımız başvuruyor. Örnek veriyorum, bir arkadaşımız 98 puan almış KPSS'den, bir arkadaşımız 55 puan almış. Avcılar Belediyesi de bu başvuruları alıp değerlendiriyor ve bunlar üzerinden mülakat yapıyor. Avcılar Belediyesi 55 puan almış KPSS'den o mühendisi, mimarı tutuyor birinci sıraya alıyor, 98 puan almış kişiyi işe almıyor." diye konuştu.

Lökbaş, puanlama üzerinde en son değerlendirilmesi gereken kişinin Avcılar Belediyesinde işe alındığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Yüksek puan almış kişiyi de en son sıraya yazıyor, bu arkadaşlarımız işe giremiyor. Ben bunu sormak istiyorum, siz bunu biliyor musunuz? Avcılar Belediyesinde bunların neye göre yapıldığını biliyor musunuz? Bu konuda ciddi mağduriyetler yaşanıyor. Mülakattaki arkadaşlar ne soruyorsa, o oradan sıfır puan alıyor ve işe alınmıyor. Lütfen, Avcılar Belediyesine personel alınırken burada beislere yol açmadan, tabii kişinin mülakatta yetersizliği olabilir ama bu denli bir puan düşüşünün olabileceğini düşünmüyorum."

CHP'li Meclis Üyesi Ufuk İnan da geçen günlerde bir memur alımının olduğunu belirterek, "Gerçekten KPSS puanı yüksek. Onun bir özel detayı da var. Bunu Mahmut Başkanıma da özelden anlatacağım. Bu arada mülakatı yapan bürokrat arkadaşlara çok teşekkür ediyorum, çok titiz çalışmışlar. Genelde bunları mecliste konuşmayı sevmiyorum. Daha önce 1, 2 konuda da özel paylaşmıştık ve ortak müşterekte buluşmuştuk. Eminim bu bilgiyi Mahmut kardeşime aktarırsak o da çok memnun olacak." ifadelerini kullandı.

CHP'li Meclis Üyesi Sinan Gümüş ise alımlarda 70 puan şartı koyduklarını, bu puanın altında başarı sağlanamayacağını kaydetti.

Alımlarda özellikle mesleki tecrübe, deneyim ve çalışma süresi şartı olduğunu belirten Gümüş, "Kişinin 90 puan almış olması önemli değil, 71 puan, 70 alan bir insan da yeterli tecrübeye sahipse, deneyime sahipse ondan daha öne geçiyor, bu da bir kriterdi çünkü. Bizdeki alım kriterleri buydu. Bu kriterlere göre yorum yapmalarını rica ediyorum." ifadelerini kullandı.