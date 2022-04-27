Türkiye'den Filipinler’e "karakol gemisi" ihracatı... Sona gelindi

SavunmaSanayiST.com tarafından savunma kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Türkiye, Filipinler’e Açık Deniz Karakol Gemisi ihracatında son aşamaya geldi.

Ankara merkezli ASFAT şirketi ile Filipinler Savunma Bakanlığı arasında 6 adet Açık Deniz Karakol Gemisi tedarikine yönelik sözleşmenin, çok kısa süre içerisinde imzalanması bekleniyor.

Edinilen bilgiye göre; Filipinler’e yönelik Açık Deniz Karakol Gemisi ihracatı, Türkiye’nin ihracatına yaklaşık 600 milyon ABD Doları değerinde bir girdi sağlayacak. Ayrıca yine SavunmaSanayiST.com tarafından edinilen bilgilere göre; OPV’ler ile birlikte ULAQ Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA)’nın da Filipinler’e ihracatının gerçekleştirilmesi söz konusu.

Meteksan Savunma ile Ares Tersanesi tarafından geliştirilen iki adet ULAQ SİDA’da, anlaşmanın sağlanması durumunda OPV’ler ile birlikte Filipin Donanması’na teslim edilecek. OPV’lerin içine sığabilecek yapıda olan ULAQ SİDA’lar, 12.7mm uçaksavar silahına sahip olacaklar.

ASFAT tarafından Filipin Donanması için üretilecek OPV’ler; 86.2 metre uzunluğa, 14 metre genişliğe, 23kts hıza, 6000 deniz mili menzile ve 21 gün denizde kalış süresine sahip olacaklar. 2 adet dizel motorla donatılacak OPV’lerde; 1 adet 76mm Ana Silah Sistemi, 2 adet 12.7mm Makinalı Tüfek, 2 adet 30mm Stabilize Top Sistemi 8 adet Gemisavar Füze (opsiyonel) bulunacak.

Gelişmiş bir Savaş Yönetim Sistemi ile teçhiz edilecek OPV’ler; elektronik destek sistemine (ESM), sonara, 2 boyutlu hava/satıh arama radarına ve taktik data-linke de sahip olacaklar. Aynı zamanda bünyesinde bir helikopter pisti de barındıracak olan OPV’ler, birçok kritik görevi icra edebilecek.

Filipinler’e yönelik Açık Deniz Karakol Gemisi ihracatının, beraberinde farklı Türk savunma sanayii ürünlerinin de ihracatını sağlayabileceği üzerinde duruluyor. İhracat potansiyeli bulunan bu ürünler arasında; ULAQ SİDA, ATMACA Gemisavar Füzesi, ALPER Radarı, MUHAFIZ 30mm Stabilize Top Sistemi, ARES Radar ESM Sistemi, 76mm Ana Silah Sistemi ve sonar öne çıkıyor.

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