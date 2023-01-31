Türkiye'den F-16 resti! 'Alternatif bakarız'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İsveç'in NATO üyeliği konusunda, 'Terör unsurları ortadan kalkmadıkça üyelik süreci ilerlemez. Olumlu adım atılırsa Türkiye bunu karşılıksız bırakmaz' dedi. Kalın, 'İsveç'in üyeliği F-16 için ön şart olur mu?' sorusuna ise, 'Elimiz kolumuz bağlı oturmayız, alternatif bakarız' cevabını verdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ankara'da düzenlenen Diplomat Akademi Kampı'nda soruları cevapladı. Kalın , İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği sürecine ilişkin, "Olumlu adım atılırsa Türkiye bunu karşılıksız bırakmaz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın açıklamalarından satır başları:

"Terör unsurları ortadan kalkmadıkça üyelik süreci ilerlemez. Prensipte NATO'nun genişlemesini destekliyoruz. Terör temizlenirse Türkiye bunları karşılıksız bırakmaz. İsveç zamana ihtiyacımız var diyor.

Ben de mevkidaşlarımla konuları görüşüyorum. Bu konuda nasıl bir teklifle gelirler, yeni bir süreç mi başlatırlar bunu göreceğiz ama biz 3'lü mekanizmada ortaya konulan ilkeler çerçevesinde adımlar atılırsa, olumlu adımlar atacağımızı ifade ettik ama bunların tersi yönde gelişmeler olursa, İsveç'te bunlar oldu. Bunlara müsaade edilmesi kabul edilemez. Biz de buradaki tavrımızı açık ve net şekilde ortaya koyduk. Sürecin işleyeceği adım atılmazsa, bu tür olaylar yaşanırsa sürecin ilerlemeyeceğine dair pozisyonumuzu muhafaza ediyoruz.

ABD Kongeresi 'ön şart' getirir mi?

Kongre'nin F-16'lara dair bir ön şart (İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) getireceğine dair şeyleri biz de duyuyoruz. Eş zamanlı Yunanistan'ın F-35 talebine de onay verirlerse bu Türkiye için kabul edilemez bir durumdur. Biz o yönde bir geri adım atmayız. Bunlar bağımsız süreçlerdir. Biz kendi yolumuza da devam ederiz. Burada elimiz kolumuz bağlı oturacak halimiz yok."