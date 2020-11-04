Türkiye'den Etiyopya açıklaması! 'Endişe duyuyoruz'
Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti'nde son zamanlarda artan şiddet olayları nedeniyle Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Şiddet olaylarının artmasından derin endişe duyuyoruz." denildi.
Afrika ülkesi Etiyopya'da yaşanan şiddet olaylarına ilişkin açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanlığı, "Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti'nde son günlerde şiddet olaylarının artmasından derin endişe duyuyoruz. Bu olaylarda çok sayıda can kaybı yaşanması üzüntü vericidir. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına, dost Etiyopya halkına ve Hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifa diliyoruz." ifadelerine yer verildi.