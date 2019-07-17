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Türkiye'den Erbil'deki saldırıya ilişkin açıklama!

Dışişleri Bakanlığı, Erbil'de Türk yetkililerin bulunduğu restorana düzenlenen saldırıyla ilgili olarak bir açıklama yaptı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:52
Türkiye'den Erbil'deki saldırıya ilişkin açıklama!

Dışişleri Bakanlığı, Erbil'de Türk yetkililerin bulunduğu sırada bir restorana düzenlenen saldırıyla ilgili olarak 1 şehidimizin olduğunu duyurdu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklama şöyle:

Bugün (17 Temmuz) öğleden sonra Erbil Başkonsolosluğumuzun bir görevlisi Başkonsolosluğumuz binası dışında bulunduğu bir sırada uğradığı menfur silahlı saldırı neticesinde şehit olmuştur. Saldırının faillerinin süratle bulunması için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir. Şehidimize Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve tüm Türk Milletine sabır diliyoruz.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:52
  1. Erbil

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  • Ahmet ŞirinAhmet Şirin12 dk önce
    Şehidimize Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başımız sağolsun

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