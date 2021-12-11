Türkiye'den enerji atağı! Kanuni bölgede
Dünya doğalgaz kriziyle uğraşırken, enerji bağımsızlığını sağlamak için çabalarını tüm hızıyla sürdüren Türkiye, birbiri ardına yeni girişimler görmeye ve iyi haberler almaya devam ediyor. Bu kez de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Kanuni sondaj gemisinin Türkali-1’de derin deniz kuyu testine başladığını bildirdi.
Türkiye'nin enerji bağımsızlığı atağı son hız devam ediyor.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kanuni sondaj gemisinin Sakarya gaz sahasında bulunan Türkali-1 derin deniz kuyu testine başladığı kaydedildi.