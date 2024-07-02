Türkiye'den dünyayı şaşırtan atak! O alanda Çin'le kapışıyoruz

Sabah gazetesi yazarı Ufuk Sandık, Avrupa'daki şehir içi elektrikli otobüs pazarında Türk üreticilerin artan payını değerlendirdi. Çin ve Türk üreticilerin pazardaki payının arttığını, Avrupalı markaların ise düştüğünü belirten Sandık, Türk üreticilerin pazar payının yüzde 6'ya çıktığını vurguladı. Avrupa Komisyonu'nun Çinli üreticilere ek vergi getirmeyi planladığını ifade ​eden Sandık, şunları kaydetti:

"Avrupa şehir içi elektrikli otobüs pazarında yerli üreticilerin payı düşerken, Çinli ve Türk üreticilerin payı artıyor. Pazara yeni giren Türk üreticilerin payı yüzde 6’ya çıktı

Avrupa'da şehir içi elektrikli otobüslerin satışları artıyor. 2023'de 6 bin 354 elektrikli otobüs satıldı. Çin, elektrikli otomobillerde olduğu gibi elektrikli otobüslerde de iddialı. Çinli markaların Avrupa elektrikli otobüs pazarındaki payı yüzde 13'ten yüzde 24'e çıktı. Özellikle BYD ve Yutong gibi güçlü markaların pazara girmesi, Çinli otobüslerin payının artışında etkili oldu. Çinli markaların Çin'deki üretim kapasitesi büyük, ayrıca rekabetçi fiyatlara sahipler. Bunun yanı sıra Çinlilerin Avrupa'da büyümesinde Yuan'ın 2022'den beri Euro karşısında yüzde 12 değer kaybetmesi önemli rol oynadı. Çinliler dışında Türk üreticiler de Avrupa elektrikli otobüs pazarında iddialı. 2022 itibarıyla Avrupa pazarında atağa geçen Türk üreticilerin pazar payı yüzde 6'ya ulaştı. Avrupalı markaların satışları ise 2023'de dramatik şekilde düşerek, yüzde 74'ten yüzde 54'e geriledi.

TÜRKİYE'NİN ŞANSI

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çinli üreticilerin Avrupa pazarını domine etmesinden rahatsız olan Avrupa Komisyonu, yerli üreticileri korumak amacıyla önlem almayı hedefliyor. Avrupa Komisyonu'nun gündeminde ek vergi var. Komisyon Çinli otomobillerde olduğu gibi Çinli otobüsler için de ek vergi getirmeyi planlıyor. Yüzde 10 olan Gümrük Vergisi'ne ilave yüzde 18 ile yüzde 38 oranında ek vergi konuşuluyor. Ek vergi, Çinli üreticilerin rekabetinin zayıflamasına neden olur. Bu durum Türk üreticilerin iddiasını artırabilir. Anadolu Isuzu, Karsan, Otokar ve Temsa eletrikli minibüs, midibüs ve şehir içi elektrikli otobüsler üretiyor ve Avrupa dahil olmak üzere dünyaya ihraç ediyor.

ELEKTRİKLİ OTOBÜSTE İLK ÜÇ ÜLKE

Chatrou CME Solutions verilerine göre, Avrupa'da elektrikli otobüs pazarının lideri İngiltere oldu. 2023'de yüzde 76.1 artışla 1.206 adet elektrikli otobüs satıldı. 2023'de yüzde 29.6 artışla 753 adet elektrikli otobüs satışı gerçekleşen Almanya İngiltere'yi takip etti. Yüzde 128.2 gibi yüksek seviyede artışla 493 adet elektrikli otobüs satılan Norveç ise üçüncü sırada yer aldı.

TÜRKİYE ÜRETİM İÇİN ADAY ÜLKELERDEN

Çinli otomotiv markaları son yıllarda dünya pazarlarına da yönelmeye başladılar. Özellikle Avrupa pazarını radarlarına aldılar. Ancak, Çinliler Avrupa'da engelle karşılaşmaya başladı. Yerli üretimi korumak amacıyla Çin'den gelen otomobillere yönelik engelleme çalışmaları Çinlileri Avrupa'da üretim yapmaya zorladı. Bunun üzerine bazı Çinli markalar, Avrupa'da yatırım kararı aldı. Seres Group da Avrupa'da yatırımı düşünen markalar arasında bulunuyor. Türkiye'de DFSK'ın yeni plug-in hibrit modeli E5'in lansmanına katılan Seres Group Denizaşırı Başkanı Zhang Xingyan, yatırım planlarından söz etti. Xingyan, "Türkiye pazarı DFSK için stratejik öneme sahip ve Türkiye'yi Avrupa'ya açılan bir kapı olarak konumlandırmayı hedefliyoruz. Avrupa'da üretim tesisleri kurma planlarımızdan biri olan Türkiye, en önemli aday ülke konumunda" dedi. DFSK Türkiye Genel Müdürü Çınar Noyan ise, DFSK modellerinin dayanıklılık, verimlilik ve ulaşılabilir fiyat avantajlarıyla rekabete farklı bir soluk getirdiğini belirterek, "Bugün DFSK'nın yeni dönemini amiral gemisi SUV modeli E5 ile başlatıyoruz. Yeni sunduğumuz E5 modelimiz ile SUV segmentinde konumumuzu güçlendireceğiz. DFSK E5, bizim için yeni dönemin en önemli ürünü olacak" diye konuştu.

ÜRÜN YELPAZESİ GENİŞLİYOR

E5 lansmanında konuşan Noyan, yeni modellerle ilgili şu bilgileri paylaştı:"Önümüzdeki iki ay içerisinde C+ SUV modelimiz E4'ü benzinli olarak sunacağız. Eylül ayında B-SUV modelimiz plug-in hibrit ve tam hibrit olarak gelecek. Yıl sonunda D+ SUV konumunda olan E6'yı tüketicilerle buluşturacağız. Böylece yeni dönemde tamamen yeni modellerle ürün yelpazemizi hızla genişleteceğiz." "