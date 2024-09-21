Türkiye’den dünyaya şok mesaj! BRICS ve ASEAN’da sürpriz ittifaklar

Akşam gazetesi yazarı Mustafa Kartoğlu, Türkiye’nin BRICS ve ASEAN gibi uluslararası ekonomik işbirliği gruplarına katılma girişimlerini değerlendirdi. Kartoğlu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın bu gruplarla yakın ilişkiler kurmanın Türkiye’nin dış politikası için önemli olduğunu söylediğini aktardı. Türkiye’nin bu tür işbirlikleriyle bölgesel ve küresel güç dengelerinde daha etkin bir rol üstlenmeyi amaçladığını belirten Mustafa Kartoğlu, Türkiye’nin bu girişimlerle ekonomisini ve diplomatik gücünü artırmayı hedeflediğini yazdı. Kartoğlu, şunları kaydetti:

"Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yeni değil ama kararlılıkla sürdürülen bir politikayı işaret etti.

Türkiye'nin Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan ekonomik işbirliği grubu BRICS'e katılma talebine ilişkin, "Avrupa Birliği ile bizim ekonomik entegrasyonumuz üyelikle taçlansaydı belki biz bu türden bir arayış içerisinde olmayacaktık" dedi.

Fidan, ayrıca Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ile de yakından ilgilendiklerini ekledi.

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Dedim ya, yeni değil ama kararlı bir süreklilik bu.

Zira Türkiye hali hazırda savaşan Rusya ve Ukrayna ile AB'nin kıyıdaş ülkeleri Romanya ve Bulgaristan'ın da içinde bulunduğu Karadeniz İşbirliği Teşkilatı'nın üyesi.

Rusya ve Çin'le farklı işbirlikleri bulunan Orta Asya ülkeleriyle oluşturulan, AB üyesi Macaristan'ın da ilişkilendirildiği 'Türk Devletleri Teşkilatı'nın üyesi.

Yine Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya ve Pakistan'la birlikte 'D8' grubunun üyesi.

Buna, Halkı Müslüman ülkelerin oluşturduğu İslam İşbirliği Teşkilatı'nı ve gelişmişlik düzeyiyle belirlenen dünyanın en gelişmiş 19 ülkesi ve AB'den oluşan G20'yi de ekleyin.

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Bugün, teknolojideki gelişimle birlikte ekonomik güç dengelerinin de değişmesi ve bölgesel güçlerin yeni kabiliyetler kazanmasının getirdiği yeni ve farklı işbirliği alanları oluşuyor.

Fidan, tam bu noktada, Türkiye'ye özgü bir 'devlet karakteri'ne de vurgu yaptı:

"Türkiye'nin kadim devlet kültüründe, yani ittifakları kurma, ittifaka dahil olma ve sorumluluklarını getirme ile ilgili çok güçlü bir geleneği var." "

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