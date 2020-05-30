Türkiye’den dünyadaki tüm hastalara yardım eli

Hasan Eğrigöz Ankara

Karayipler’de mahsur kalan bir İngiliz gemisinden 5 koronavirüs bulaşmış hastayı kabul etti diye Küba’yı yere göğe sığdıramayan, ‘Sosyalizm’ diyen batı hayranı güruh, Türkiye’nin tüm insanlık için verdiği mücadeleye sus pus. Verdiği mücadele ile dünyaya örnek olan Türkiye, Kovid-19’dan etkilenen 93 ülkeye yardım göndermesinin yanı sıra dünyanın her yerinden de hasta kabul edecek.

Bir kez daha gönülleri fethettik!

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgınında normalleşme sürecinde uluslararası sağlık turizminin kapsamını genişletti. Daha önce 31 ülkeyle sınırlandırılan sağlık turizminin kapsamı, “tüm ülkelerden gelecek hastalar” şeklinde değiştirildi. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ) ile 81 ilin valiliklerine “Kovid-19 Pandemisi Süresince Uluslararası Sağlık Turizmi Kapsamında Ülkemize Gelecek Hasta ve Hasta Yakınları Hakkındaki Tedbirler”i içeren yeni bir yazı gönderdi. Resmi yazıda, Kovid-19 ile mücadele süresince uluslararası sağlık turizmi kapsamında Türkiye’den sağlık hizmeti almak isteyen hastaların, koronavirüs hastalığı ile mücadele süresince kabul şartları, ülkeye girişleri, hastaneye yatış, tedavi, taburculuk ve izolasyon kuralları ile hasta ve refakatçilere yönelik alınacak tedbirlerin belirlendiği ifade edildi. Türkiye, salgının başından beri aldığı tedbirler ve yaptığı yardımlarla tüm dünyaya örnek olurken, aldığı bu kararla bir kez daha gönülleri fethetti.

Salgının başından beri Türkiye medikal yardım, solunum cihazı, ilaç, tıbbi koruyucu ekipman dahil salgında en çok ihtiyaç duyulanlar için ülkelere tek tek yardım eli uzattı. Salgının ilk günlerinden bu yana Türkiye’den yardım talep eden ülkelerin sayısı 135 oldu. Bu ülkelerden 93’üne ise yardım iletildi. O ülkelerden sonuncusu Afrika’da açlık, hastalık ve salgın ile boğuşan Çad. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait Koca Yusuf kargo uçağı, bu kez Çad’a havalandı, medikal yardımları götürdü.

Onların gözünde sosyal devlet Küba!

Karayipler’de mahsur kalan ve içinde en az 5 koronavirüs vakası bulunması nedeniyle bölgedeki ülkelerin yardım etmeyi reddettiği bir İngiliz yolcu gemisini tedavi amacıyla kabul etti diye Küba’yı yere göğe sığdıramayan ve “İşte sosyalizm” diyen batı hayranı güruh, Türkiye’nin tüm insanlık için verdiği mücadeleye suspus. Batı sevicilerinin “sosyal devlet” anlayışını beğendiği Küba, yardım diye ihtiyaç duyan ülkelere gönderdiği doktorlar için milyonlarca dolar para talep ediyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın döneminde tüm ülkeler tedavi için yüklü miktarda ücret isterken, vatandaşlarına ücretsiz tedavi imkanı sunan, her türlü ihtiyaçlarını karşılayan Türkiye, Kovid-19’dan etkilenen 93 ülkeye yardım göndermesinin yanı sıra dünyanın her yerinden de hasta kabul edecek. Türkiye’deki Batı hayranlarının ise “Sosyal devlet” diye adlandırdığı Küba, Cezayir’e gönderdiği 890 doktora karşılık olarak bir yılda 70 milyon dolar alırken, gönderdiği doktorlarına da hiçbir ödeme yapmıyor.