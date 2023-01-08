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Aktüel Türkiye'den dünyada ses getirecek tarihi keşif: Şanlıurfa'da yeni bitki türleri keşfedildi! Bir ilk
Aktüel

Türkiye'den dünyada ses getirecek tarihi keşif: Şanlıurfa'da yeni bitki türleri keşfedildi! Bir ilk

heyecanlandıran keşif! Şanlıurfa’da Biyoloji öğretmenliği yapan Dr. Mehmet Maruf Balos tarafından 2022 yılında Şanlıurfa’da 6 yeni bitki türü

Yeniakit Publisher
2023-01-08 18:05:00 - 2023-01-08 18:19:20
Türkiye'den dünyada ses getirecek tarihi keşif: Şanlıurfa'da yeni bitki türleri keşfedildi! Bir ilk

Yeni tür bitkilerin üç tanesi Halfeti ilçesinden, bir tanesi de Haliliye ilçesi sınırları içerisinde yer alan Tek Tek Dağları Milli Parkı’ndan bilim dünyasına kazandırdı. Keşfedilen yeni türler SCI (Science citation index) indekslerde taranan Uluslararası hakemli bir dergi olan “Annales Botanici Fennici” dergisinde yayınlandı.

Dr. Balos ayrıca komşu ülkelerde yayılışı bilinen fakat Türkiye’deki varlığı bilinmeyen 2 yeni bitki türünü de yine 2022 yılında Türkiye Florası’na kazandırdı. Yeni Türler ve yeni kayıtlarla beraber Türkiye Florası’na Şanlıurfa’dan 6 yeni bitki türü kazandırılmış oldu.

Dr. Balos, Şanlıurfa Bozkırlarının bitki türleri açısından zengin olduğunu ve yapılacak yeni araştırmalarla yeni türlerin keşfedilmeyi beklediğini belirtti.

2022 yılında Şanlıurfa’dan bilim dünyasına kazandırılan yeni türler;

Allium halfetiense (Halfeti soğanı)
Allium halfetiense var. cecenii (Çeçen soğanı)
Allium denelae (Denel soğanı)
Allium sultanae-ferhanii (Sultan-Ferhan soğanı)
Trigonella uncinata (Urfa çemeni)
Cleome quinquenervia (Urfa saçakgülü)

Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Biyoloji Anabilim Dalında doktorasını tamamlayan Dr. Balos, 2021 yılında mezun oldu. Şanlıurfa başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu’da araştırmalar yaptığını, Mardin, Diyarbakır, Adıyaman ve Elazığ illerinden de Türkiye Florası’na yeni bitki türleri kazandırdığını belirtti.

Mardin’den bilim dünyasına kazandırılan yeni türler;

Allium mardinense (Zınnar soğanı, 2021)
Cleome quinquenervia (Urfa saçakgülü, 2022)
Elazığ’dan Bilim dünyasına kazandırılan yeni türler;
Allium saricanense (Zaza soğanı, 2022)
Diyarbakır’dan bilim dünyasına kazandırılan yeni türler;
Biarum cinarense (Çınar yılanpancarı, 2022)
Adıyaman’dan keşfedilen bitkiler;
Cleome quinquenervia (Urfa saçakgülü, 2022)

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