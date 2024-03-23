  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ankara mitinginde önemli açıklamalar: Erdoğan CHP-DEM ittifakının yeni adını koydu

Hatice Kolçak altın tahminini dört kelimeyle Türkiye'ye duyurdu: Allah herkesin yardımcısı olsun

Gaziantep'te feci kaza! Otomobil TIR'a arkadan çarptı, 2 kişi öldü

29 Ekim etkinliğinin parası bakın nerelere gitmiş! Kemalist ve faşist Tanju’nun skandalı patladı

Moskova’yı kana buladılar! Saldırganların fotoğrafları ortaya çıktı

Mete Yarar, 'Karşıyım ama geliyorlar' diyerek duyurdu: ABD, Türkiye'ye F-35'lerle ilgili bu teklifi yapacak

Değeri düşmeyen otomobiller belli oldu! İşte listedeki ilk 25...

Bülent Cihantimur’a bak çocuğunu gör! Oğlundan sonra babası da kaçtı

Video gündem olunca sessizliğini bozdu! Çöp toplayan amcadan bankamatik memuru Arif’i rezil eden cevap

AK Parti’den, milyonlarca emekliyi havalara uçuracak müjde! Hadi hayırlı olsun
Gündem Türkiye'den Doğu Akdeniz'de gözdağı!
Gündem

Türkiye'den Doğu Akdeniz'de gözdağı!

Yeniakit Publisher
2024-03-23 19:40:00 -
Türkiye'den Doğu Akdeniz'de gözdağı!

Mili Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı muharip ve destek uçaklarıyla Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirerek gözdağı verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "21 Mart 2024 tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Kıbrıs adasının güneyinde, Akdeniz’in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra edildi." ifadelerine yer verildi. Bakanlığın sosyal medya hesabından eğitim uçuşuna ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

Kaynak: AA


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23