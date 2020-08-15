Türkiye'den Doğu Akdeniz açıklaması: Kabul edilemez boyuta ulaştı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada Bazı ülkelerin bu çalışmaları bahane ederek Doğu Akdeniz’de oynamakta oldukları tehlikeli oyunlar Türkiye açısından kabul edilemez boyutlara ulaşmıştır.'' dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Bölgede bulunan Oruç Reis Gemisi'nin Mavi Vatan sınırları içerisindeki çalışmalarını kararlılıkla devam ettirdiğini belirten Oktay, "Bazı ülkelerin bu çalışmaları bahane ederek Doğu Akdeniz’de oynamakta oldukları tehlikeli oyunlar Türkiye açısından kabul edilemez boyutlara ulaşmıştır.'' açıklamasında bulundu.
"Türkiye’nin dostluğu değerlidir, bilen için...''
Türkiye'nin özellikle bölgesinde tüm konularda yapıcı diplomasiyi işletme gayretinde olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Israrla ülkemize karşı oyun kurmaya çalışanlar ve Türkiye’yi ana karasına hapsetme hayali peşinde koşanlar kaybedenler arasında yerlerini almaya mahkumdur. Türkiye’nin dostluğu değerlidir, bilen için...'' dedi.