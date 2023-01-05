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Ekonomi Türkiye’den doğalgaz alacak olan Bulgaristan o ülke ile anlaştı! Türk Boğazları devre dışı bırakılacak
Ekonomi

Türkiye’den doğalgaz alacak olan Bulgaristan o ülke ile anlaştı! Türk Boğazları devre dışı bırakılacak

Türkiye ile Bulgaristan doğal gaz alanında yapılan işbirliği anlaşması sonrası Sofya yönetimi Yunanistan ile dikkat çeken bir adıma imza attı.

Yeniakit Publisher
2023-01-05 12:29:00 -
Türkiye’den doğalgaz alacak olan Bulgaristan o ülke ile anlaştı! Türk Boğazları devre dışı bırakılacak

Bulgaristan ile Yunanistan, Burgaz-Dedeağaç hattında bir petrol boru hattı inşası planlarını yeniden canlandırmak üzere harekete geçti.

İki ülke enerji bakanlarının bugün imzaladığı mutabakatta, daha önce Rus petrolünü taşımak üzere düşünülen ve Türk Boğazlarını devre dışı bırakarak Bulgaristan'ın Karadeniz kıyılarından Yunanistan'a uzanacak boru hattının yeniden değerlendirilmesi kararlaştırıldı.

Bulgaristan'ın tek petrol rafinerisi Burgaz yakınlarında bulunuyor. Doğal koruma alanı içinden geçmesi planlanan Burgaz-Dedeağaç boru hattı planı, çevre konusundaki endişeler ve protestolar nedeniyle 2011'de rafa kaldırılmıştı.

Bulgar ve Yunan bakanların imzaladığı mutabakatta, Rusya dışındaki kaynaklardan ham petrolün Bulgaristan'a sevkiyatı için boru hattı inşa etme imkanlarının araştırılması kararlaştırıldı.

İki taraftan oluşturulacak çalışma grubunun önümüzdeki günlerde ön incelemeler için bir araya geleceği, projenin 2024 yılı sonuna kadar tamamlanabilmesi hedefiyle bir yol haritası oluşturacağı kaydedildi.

Gaz depolamada iş birliği

Güneydoğu Avrupa iş dünyasıyla ilgili yayın yapan "Seenews" haber sitesi, iki ülke arasında imzalanan ikinci mutabakatla da, doğal gaz depolanmasında iş birliğinin artırılmasının kararlaştırıldığını bildirdi. 12 aylık anlaşma uyarınca Yunan doğal gaz dağıtım şirketi DESFA'nın şebekesini kullanan Yunan doğal gaz tedarikçileri, Bulgaristan'ın kuzeybatısındaki Çiren köyünde bulunan yer altı depolama tesislerinde yılda 0,7 teravatsaate kadar gaz depolayabilecek. Aynı şekilde Bulgartransgaz şebekesine bağlı Bulgar tedarikçiler de Yunan sıvılaştırılmış gaz (LNG) terminallerinde depolama ve yeniden gaz haline getirme işlemleri için yılda 2 teravatsaatlik kapasite ayırtabilecek.

Geçen yıl Rusya'dan direkt doğal gaz sevkiyatının kesilmesi üzerine zor durumda kalan Bulgaristan, son hız alternatif kaynak arayışında. Dün de Bulgargaz ile Türk BOTAŞ şirketi, Bulgar tarafının BOTAŞ şebekesine erişimini sağlayacak bir anlaşma imzalamıştı. Süresi 13 yıl olacak anlaşmayla Türkiye'den Bulgaristan'a yıllık yaklaşık 1,5 milyar metreküpe kadar gaz transferi gerçekleşmesi hedefleniyor. Bulgaristan, doğal gaz tedariki için Azerbaycan ile de bir anlaşmaya imza atmıştı.

Kaynak: DW Türkçe

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