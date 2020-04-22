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Korona Virüs

Türkiye'den dikkat çeken başarı! Fransa zirvede, Türkiye ise...

Dünyada koronavirüs salgınında toplam vaka sayısı 2 milyon 600 bini geçerken, hayatını kaybedenlerin sayısı da 180 bini aştı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 22 Nisan tarihli verilere göre; Fransa yüzde 17.3 ile koronavirüsün öldürme oranının en yüksek olduğu ülke oldu. Türkiye ise yüzde 2.3 ile son sırada yer aldı.

2020-04-22 23:33:00 -
Türkiye'den dikkat çeken başarı! Fransa zirvede, Türkiye ise...

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında Türkiye'nin mücadeledeki başarısını gözler önüne seren bir tablo yayınlandı.

22 Nisan tarihi verilerine göre en çok vaka görülen ülke 830 bin ile ABD olurken onu yaklaşık 210 bin vakayla İspanya, 187 bin vakayla İtalya ve yaklaşık 160 bin vakayla Fransa izliyor. Sağlık Bakanlığı'nın 22 Nisan tarihli verisine göre, Kovid-19'un öldürme oranının en yüksek görüldüğü ülke Fransa oldu. Fransa'da ortalama ölüm oranı yüzde 17.3 düzeyinde. Türkiye'ye de ise vaka sayısı ile ölümler arasındaki oran yüzde 2.3 olarak ölçüldü.

Salgından en fazla etkilenen ülkelerdeki ölüm oranı

Dünya Sağlık Örgütü'nün mart ayı verilerine göre ise dünya genelinde vaka ve ölü sayısı dikkate alındığında ortaya çıkan ölüm oranı yüzde 3.4 seviyesinde. Ancak bazı ülkelerde koronavirüsün ölüm oranı bahsedilen ortalamanın çok üstünde. İşte koronavirüsün en çok etkilerdi ülkelerdeki ölüm oranları: Fransa %17.3, Belçika %14.7, İngiltere %13.5, İtalya %13.2, İspanya %10.5, Çin %5.5, ABD %5.3, Almanya %3.5, Türkiye %2.3.

Bakan Koca da bu tabloya dikkat çekmişti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün ülkelerdeki ölüm oranıyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: "ABD'de ölüm oranları yüzde 5,3, İspanya'da yüzde 10,5, İtalya'da 13,2, Almanya yüzde 3,5, Fransa yüzde 17,3, Çin yüzde 5,5, Belçika yüzde 14,7, Türkiye yüzde 2,3. Burada gördüğünüz oranlar ne kadar yüksekse, hastalar o kadar geç fark edilmiş demektir. Türkiye'nin en düşük ölüm oranına sahip ülkelerden biri olduğunu görüyorsunuz. Bu bizim etkili bir tedavi uyguladığımızı kanıtlamaktadır. Bizim Çin'e benzer bir seyir izlediğimiz görülmektedir. Ölüm oranlarının stabilleştiğini, dünyada giderek artan, Türkiye'de stabilleşen bir tabloyu çok net görüyoruz. Tedaviyi erken dönemde devreye soktuğumuzda ölüm oranlarının nasıl giderek azaldığını gösteren önemli bir tablo."

En çok test yapan ülkeler

Aşağıdaki tabloda da görüldüğü gibi açıklanan Kovid-19 vakaları, yapılan test sayısıyla orantılı.

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Yorumlar

Yorum

yine reis dünya lideri 
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Ali

Demek ki sağlıklı beslenen ülkeyiz. Yediklerimize, satın aldıklarımıza biraz daha özen gösterelim lütfen. Taklit ve tağşişe vatandaş olarak fırsat vermeyelim.
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