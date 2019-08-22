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Türkiye’den diğer ülkelere “Sağlık Ataşesi”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin ikili anlaşmalar içinde olduğu ve Türkiye’nin sağlık hizmetlerinden yararlanacak potansiyel ülkelerde Sağlık Ataşesi görevlendirmeyi planladıklarını açıkladı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 16:55
Türkiye’den diğer ülkelere “Sağlık Ataşesi”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin ikili anlaşmalar içinde olduğu ve Türkiye’nin sağlık hizmetlerinden yararlanacak potansiyel ülkelerde Sağlık Ataşesi görevlendirmeyi planladıklarını açıkladı.


Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (USHAŞ) ile Cibuti Hükümeti arasında sağlık alanında işbirliği protokolü imzalandı.


Protokole yönelik açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin Cibuti’yi önemli bir ticari ortak olarak gördüğünü belirterek, “’Türk Özel Ekonomi Bölgesi’ yapılmak üzere 5 milyon metrekare bir alanın ülkemize tahsis edildiğini memnuniyetle öğrendim. Bu çerçevede, ülkemizden bir heyet geçtiğimiz Aralık ayında Cibuti’ye bir ziyaret gerçekleştirdi. 5 milyon metrekarelik alanda neler yapılabileceğine ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Türkiye olarak, kamu ve özel sağlık sektörü ile Cibuti’de üzerimize düşen yatırımları yapma konusunda istekli olduğumuzu belirtmek isterim” diye konuştu.


Bakan Koca, Türkiye ile Cibuti’nin sağlık alanındaki ilişkilerinin 2012 yılında imzalanan ikili işbirliği anlaşması çerçevesinde devam ettiğini aktararak, Cibuti ile sağlık alanındaki faaliyetlere yeni bir soluk getirmeye hazır olduklarını ifade etti.


Türkiye’nin ilaç ve tıbbi cihaz sektöründe çok büyük ilerlemeler kat ettiğini söyleyen Koca,” Yerli sanayimiz ile Cibutili muhatapların bir araya gelerek ticari faaliyetlerini artırmaları her iki ülkenin de menfaatinedir. Ülkemizin dünya standartlarında uygun maliyetlerle sağlık hizmeti sunduğu malumunuzdur. Türkiye, üst düzey uzmanlaşmış nitelikli insan kaynağı, kaliteli ve kapsamlı teknolojik alt yapı ve fiyat avantajı ile dünyada sağlık hizmeti için en çok tercih edilen ülkeler arasında üst sıralara yükselmeye başlamıştır” şeklinde konuştu.


2018 yılında Türkiye’de tedavi olan toplam uluslararası hasta sayısının 500 bini aştığını kaydeden Koca, “ Sağlık turizminde hedeflediğimiz seviyeye ulaşmak için uluslararası hastalar ve hasta yakınları için sağlık vizesi uygulamasının kolaylaştırılması ve yaygınlaştırılmasını çok önemsiyoruz. Ayrıca, hava limanları, gümrük kapıları gibi yerlerde Karşılama ve Uluslararası Sağlık Danışma Birimlerinin oluşturmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.


Türkiye’nin ikili anlaşmalar içinde olduğu ve Türkiye’nin sağlık hizmetlerinden yararlanacak potansiyel ülkelerde Sağlık Ataşesi görevlendirmeyi planladıklarının altını çizen Koca, “Sağlık ataşeleri, Türkiye’nin sağlık markasını bulunduğu ülkede tanıtmak, ülkemize gelecek olan hastaların bürokratik süreçlerini kolaylaştırmak, ülkeler arası sağlık anlaşmalarının uygulamasını takip etmek gibi bir dizi kritik görevi ifa edecektir.Sağlık ve uluslararası ilişkiler alanlarında tecrübeli, donanımlı, nitelikli isimlerden oluşacak sağlık ataşelerimiz, bir dizi eleme mekanizması ile seçilecek ve stratejik öncelikli ülkelerde görevlendirilecektir” ifadelerini kaydetti.


Yine özellikle hedef ülkelerde teknolojik altyapısı güçlü Tanı Merkezleri oluşturmayı planladıklarını ifade eden Koca, “Buradaki öncelikli amacımız, ülkemizde tedavi gören hastaların dönüşlerinde kontrollerinin ve takibinin kolaylıkla yapılabilmesini sağlamaktır. Tanı Merkezlerinin bir diğer amacı da, merkezlere başvuran hastaların ön tanılarının konularak hastaların tedavi için ülkemize yönlendirilmesi olacaktır” diye konuştu.


Öte yandan, Koca, Şehir Hastanelerini açmaya devam edeceklerini vurgulayarak, bu hastanelerde Mükemmeliyet Merkezlerinin oluşturulması çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.


USHAŞ ile Cibuti Sağlık Bakanlığı arasında imzalanacak sözleşmeyle iki ülkenin de menfaatlerine uygun olarak hızla ve maliyet etkin şekilde hareket edebileceğini belirten Koca, bu sözleşmenin bundan sonraki aşamalar için de başlangıç noktası olacağını söyledi.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 16:55
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