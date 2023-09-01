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Gündem Türkiye'den Deyr-Ez Zor’daki çatışmalara ilişkin açıklama
Gündem

Türkiye'den Deyr-Ez Zor’daki çatışmalara ilişkin açıklama

Yeniakit Publisher
2023-09-01 19:36:00 - 2023-09-01 19:39:06
Türkiye'den Deyr-Ez Zor’daki çatışmalara ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Deyr-Ez Zor kırsalında Arap aşiretleri ile bölücü terör örgütünün Suriye’deki şubeleri arasında yaşanan çatışmaları yakından kaygıyla takip edildiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada “Deyr-Ez Zor kırsalında bölücü terör örgütünün Suriye’deki şubeleriyle bazı Arap aşiret unsurları arasında bir süredir yaşanan çatışmaları yakından ve kaygıyla takip ediyoruz. Bu gelişme, terör örgütünün, Suriye’nin kadim halklarını, üzerlerinde şiddet ve baskı uygulamak ve temel insan haklarını ihlal etmek suretiyle tahakküm altına alma girişimlerinin yeni bir tezahürüdür.

Bu amaç ve niyetini DEAŞ’la mücadelede aktör olduğu savıyla perdelemek isteyen terör örgütünün gerçek mahiyetini, daha fazla gecikmeden ve bölgenin Suriyeli Kürtler de dahil kadim unsurlarının daha fazla acı çekmesine yol açmadan, destekçilerinin de görmesini umuyoruz.” ifadelerine yer verildi.

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