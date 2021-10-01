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Ekonomi Türkiye'den dev ihracat!
Ekonomi

Türkiye'den dev ihracat!

Eylül ayında Türkiye'den ihraç edilen 30 bin 528 ton fındık karşılığında 203 milyon 438 bin 128 dolar gelir elde edildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-01 22:01:00 -
Türkiye'den dev ihracat!

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB), eylül ayında 30 bin 528 ton fındık ihracatı karşılığında 203 milyon 438 bin 128 dolar gelir sağlandığını bildirdi.

KFMİB'den yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül'de başlayan yeni sezonun ilk ayında fındık ihracatının istenilen ve beklenen düzeyde gerçekleşmediği belirtildi.

Bunda olumsuz seyreden hava şartlarının ve yeterli miktarda fındık kurutulamamasının etkili olduğuna işaret edilen açıklamada, eylül ayı içerisinde 30 bin 528 ton fındık karşılığında 203 milyon 438 bin 128 dolar kazanç sağlandığı aktarıldı.

Açıklamada, rekoltenin yüksek olması nedeniyle fındık ihracatında iyi bir sezon geçirilmesinin beklendiği de kaydedildi.

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