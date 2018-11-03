Türkiye'den dev hamle! Teröristlerin akıllarını alacak

Fırat'ın doğusunda bulunan PKK/YPG mevzilerini vuran fırtına topları teröristleri kazdıkları hendeklere gömerken, konunun uzmanlarına göre Türkiye bir süre sonra topçu bataryalarını sınırın içinden Suriye'de hakimiyet kurduğu alanlara taşıyacak. Böylece obüslerin menzili daha geniş bir alanı kapsayacak ve terör örgütü üzerindeki tahrip gücü artacak.

Fırat'ın doğusuna Türk topçularının ateş altına alması, Türkiye'nin bölgedeki kararlılığını göstermesinin yanı sıra, Suriye'de sahnesinde yeni bir dönemin de açıldığının işareti oldu.

Suriye'de kurulacak bir terör devletine asla izin vermeyeceğini ilk günden bu yana en üst perdeden ilan eden Türkiye, Fırat’ın doğusundaki Zor Mağar ile Tel Abyad, ve Aynel Arab'taki terör unsurlarını vurdu. İki farklı etapta gerçekleşen operasyonlarda obüsler kullanıldı. Atışlarda ilk belirlemelere göre 10 terörist öldürüldü.

Yumuşatma faaliyetleri başladı

Türkiye ve Etki Alanındaki Bölgeler Savunma Analisti Turan Oğuz, düzenlenen operasyonun hedefleri ve muhtemel sonuçlarını yenisafak.com'a değerlendirdi.

Atılan adımların bir nevi ''Olası operasyon öncesi yumuşatma faaliyetlerinin başlaması'' olarak değerlendirebileceğine dikkati çeken Oğuz, "PKK'nın güncel tepkisinin ölçülmesi, ABD'nin vereceği yanıt ve PKK'nın moral ve motivasyonunun azaltılması gibi unsurları da bu kapsamda sayabiliriz" dedi.

Tüm tepkiler not ediliyor

Aynı ve farklı koordinatlarda, aynı ve farklı ağırlıkta vuruşlar yapıldığına değinen Turan Oğuz, şöyle devam etti:

"Böylece karşı tepkinin tip ve süreleri de karargahtaki merkezde askeri uzmanlarca analiz ediliyor.

Yapılan tüm atışların bu kapsamda kendi içinde bir sebep-sonuç ilişkisi var. TSK bu atışların ardından, sahadaki değişimleri de gözlüyor ve tüm bunlar not ediliyor.

Alandaki değişiklikler için MİT ile de koordineli bir çalışma yürütüldüğünü söyleyebiliriz."

PKK'nın 2015’ten bu yana işgal altında tuttuğu Zor Mağar, Türkiye ile birlikte Cerablus’a da sıfır noktada yer alıyor.

Bir süre sonra bataryalar sınırın diğer tarafına taşınacak

Oğuz, Türkiye'nin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı gibi son derece başarılı operasyonlarla Suriye'de hakimiyet kurduğu alanların öneminin önümüzdeki dönemlerde daha iyi anlaşılacağını da anlattı.

Fırat'ın doğusunu vuran obüs bataryalarının Türkiye sınırları içerisinde konuşlandırıldığı bilgisini paylaşan Oğuz, "Olası bir kara operasyonunda alanda ilerledikçe topçu birlikleri de Suriye içinde ilerleyecektir. Böylece menzil etkisi daha güçlü kullanılır ve hedeflerdeki tahribatı artar. Bu da PKK/YPG unsurları için oldukça zorlu bir süreç demek. Çünkü Türk obüslerinin etkisini terör unsurları özellikle Fırat Kalkanı'nda yakından tanıdı. Görünen o ki, teröristleri yine aynı son bekliyor" ifadesini kullandı.

(Yeni Şafak)