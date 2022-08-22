Türkiye'den dev hamle! Adım adım 'Ay'a
Ay Görevi'nde kullanılacak olan Milli Hibrit İtki Sistemi (HİS) ateşleyicisi başarıyla denendi.
Türkiye uzay yolunda dev bir adım daha attı! Ay Görevi'nde kullanılacak olan Milli Hibrit İtki Sistemi (HİS) ateşleyicisinin ilk uzay ortam testleri başarıyla gerçekleştirildi.
Sevindiren gelişmeyi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Twitter hesabından paylaştı.
Bakan Varank; "Ay Görevi'nde kullanılacak olan Milli Hibrit İtki Sistemi(HİS) ateşleyicisinin ilk uzay ortam testleri başarıyla gerçekleştirildi. HİS'lerimiz güçlü, uzay liginde hak ettiğimiz yeri alacağız!" ifadelerini kullandı.